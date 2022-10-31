Якщо день народження вашого малюка збігається з днем святого, якого вшановують у цей день, то за церковною традицією можна назвати дитину на його честь і таким чином дитина отримає свого ангела-охоронця на все життя. А якщо в день народження дівчинки або хлопчика немає іменин святих, то можна вибрати ім'я з найближчих іменин на тижні, зазначає 24 канал.
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День ангела у листопаді
Список найпопулярніше імен для хлопчиків та їх значення:
Іван ("Божа благодать") – 1, 6, 11, 14, 22, 25, 28 листопада.
Яків ("той, що слідує стопами Бога") – 3, 5, 14 листопада.
Олександр ("захисник людей") – 4, 18 листопада.
Костянтин ("постійний, незмінний") – 4 листопада.
Андрій ("мужня людина") – 9 листопада.
Максим ("найвеличніший") – 10, 24 листопада.
Артем ("здоровий, неушкоджений") – 12 листопада.
Григорій ("бадьорий") – 18, 27, 30.
Валерій ("міцний, сильний") – 20 листопада.
Йосиф ("Бог примножить") – 20 листопада.
Богдан ("Богом даний") – 20 листопада.
Гаврило ("божественний воїн") – 21 листопада.
Віктор ("переможець") – 24 листопада.
День ангела у листопаді – список імен для дівчаток та хлопчиків / Фото "Canva"
Список найпопулярніше імен для дівчаток та їх значення:
Анна ("прихильність, хоробрість, сила") – 4, 10, 11, 16, 23, 27 листопада.
Єлизавета ("присяга, Божа поміч") – 4 листопада.
Марія ("люблена Богом") – 11 листопада.
Анастасія ("воскресла") – 11 листопада.
Олена ("сяюча, світла") – 12 листопада.
Уляна ("щастя") – 14 листопада.
Єфросинія ("радісна") – 19 листопада.
Ольга ("присвячена, свята") – 23 листопада.