Якщо день народження вашого малюка збігається з днем святого, якого вшановують у цей день, то за церковною традицією можна назвати дитину на його честь і таким чином дитина отримає свого ангела-охоронця на все життя. А якщо в день народження дівчинки або хлопчика немає іменин святих, то можна вибрати ім'я з найближчих іменин на тижні, зазначає 24 канал.

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День ангела у листопаді

Список найпопулярніше імен для хлопчиків та їх значення:

Іван ("Божа благодать") – 1, 6, 11, 14, 22, 25, 28 листопада.

Яків ("той, що слідує стопами Бога") – 3, 5, 14 листопада.

Олександр ("захисник людей") – 4, 18 листопада.

Костянтин ("постійний, незмінний") – 4 листопада.

Андрій ("мужня людина") – 9 листопада.

Максим ("найвеличніший") – 10, 24 листопада.

Артем ("здоровий, неушкоджений") – 12 листопада.

Григорій ("бадьорий") – 18, 27, 30.

Валерій ("міцний, сильний") – 20 листопада.

Йосиф ("Бог примножить") – 20 листопада.

Богдан ("Богом даний") – 20 листопада.

Гаврило ("божественний воїн") – 21 листопада.

Віктор ("переможець") – 24 листопада.

День ангела у листопаді – список імен для дівчаток та хлопчиків / Фото "Canva"

Список найпопулярніше імен для дівчаток та їх значення:

Анна ("прихильність, хоробрість, сила") – 4, 10, 11, 16, 23, 27 листопада.

Єлизавета ("присяга, Божа поміч") – 4 листопада.

Марія ("люблена Богом") – 11 листопада.

Анастасія ("воскресла") – 11 листопада.

Олена ("сяюча, світла") – 12 листопада.

Уляна ("щастя") – 14 листопада.

Єфросинія ("радісна") – 19 листопада.

Ольга ("присвячена, свята") – 23 листопада.