Найкращі варіанти 2024 року: 4 унікальні імена, які повертаються у тренди

У 2024 році батьки все частіше дають своїм дітям унікальні імена. Дорослі слідкують за трендами, аби йти в ногу з часом. Зокрема, шукають натхнення у фільмах, які здобувають популярність у цілому світі. Наприклад – "Барбі".

У сьогоднішньому матеріалі дізнавайтеся, які імена для синів та доньок обирають батьки цього року. Повірте, ви знайдете чимало оригінальних варіантів, які, можливо, знадобляться у найближчому майбутньому.

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Список унікальних імен для дітей 2024

Chosen

Ім'я Chosen можна було почути ще у 2015 році. Річ у тім, що тоді так назвав свого сина американський футболіст Кем Ньютон. Цікаво, що спершу це ім'я не надто поширилося серед людей, але тепер здобуло популярність.

Neriah

Ім'я Neriah зустрічається у Старому Завіті, тобто має й біблійське походження. Останнім часом батьки почали часто називати так своїх доньок. Зазначимо, що його носить навіть одна інді-співачка.

Унікальні імена для дітей / Фото Canva

Love

Ім'я Love стало одним із найпопулярніших цього року, чим дуже здивувало експертів. Адже завоювало увагу батьків доволі швидко. До речі, так називаються герої популярного серіалу від Netflix "Ти".

Kayce

Про ім'я Kayce люди дізналися з американського телесеріалу "Єллоустоун". Спочатку експерти думали, що стрічка популяризуватиме ім'я Dutton, однак сучасним батькам більше сподобався інший варіант.