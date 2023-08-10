Як назвати близнюків-хлопчиків: 5 оригінальних пар імен
Вибір імені – одне з найважливіших рішень для батьків у період народження дитини. Труднощі помножуються на два, якщо у подружжя з'являються близнята. Та ми підкажемо, як підібрати імена для братів.
У процесі підбору імен для хлопчиків-близнят, варто закцентувати на схожості, але й відмінності малюків. Відповідно, найчастіше батьки обирають такі імена, що схожі між собою, але різниця залишається помітною. 24 Канал розкаже, як обрати ім'я та підкаже кілька варіантів.
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Найперше слід пам'ятати про те, що ім'я має бути співзвучним з по батькові та прізвищем. Також краще обирати імена, які починаються на різні літери – щоб позбутись плутанини діток у дитсадку та школі.
Вдалим варіантом є назвати хлопчиків на честь родичів, наприклад двох дідусів – так нікому не буде прикро, а батькам не доведеться довго роздумувати.
Універсальних правил не існує, тому головне при виборі – орієнтуватися на власні бажання, вподобання, свою інтуїцію, а також сімейні традиції.
Як підібрати ім'я / Фото Pixabay
Імена для хлопчиків-близнюків
- Святослав та Ярослав. Ці імена мають слов'янське походження. Перше означає "священна слава", друге – "ярий та славний". Вважається, що ці імена володіють сильною енергетикою, адже свого часу їх носили найвидатніші київські князі.
- Тимур та Артур. Перше ім'я має тюркське походження, тоді як ім'я Артур фігурувало у переказах кельтських племен. Перше має значення "залізо", а друге – "могутній", "воїн". Власники імені Артур спокійні, але мають сильну інтуїцію. Тимури зазвичай наполегливі та чуйні.
- Андрій та Сергій. Ці імена схожі за звучанням, але різняться за значенням та походженням. Андрій походить з давньогрецької та означає "сміливий". Сергій натомість має давньоримське походження, а його значення – "захисник", за іншою версією "слуга Божий".
- Борис та Гліб. Покровителі цього імені теж були братами – князі Борис та Гліб – сини Володимира Великого. Вони стали одними з перших канонізованих святих православною церквою.
- Теодор та Матвій. Ці імена підійдуть хлопчикам, батьки яких хочуть підкреслити їхню індивідуальність. Водночас обидва імені мають одне значення – "дарований Богом". Теодор має грецьке походження, а Матвій – давньоєврейське.