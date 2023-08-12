Як назвати близнюків-дівчат: 5 незвичайних імен

Здебільшого батьки довго обирають імена для своєї дитини, адже хочеться підібрати щось красиве та водночас унікальне. Відтак, коли слід підібрати ім'я для близнят, то муки вибору стають ще більшими. Та ми підкажемо, як обрати незвичайні імена для сестер.

У процесі підбору імен для близнят, варто зробити акцент як на схожості, так і відмінності малюків. 24 Канал підкаже кілька оригінальних варіантів і роз'яснить їхнє значення.

До теми Як назвати близнюків-хлопчиків: 5 оригінальних пар імен

Імена для дівчат-близнюків

Габріелла та Ізабелла. Ці імена схожі за звучанням, але мають різне значення. Перше має єврейське походження та є формою чоловічого імені Гавриїл, яке згодом трансформувалося. Ім'я означає "божественний помічник". Ізабелла має іспанське коріння та в перекладі означає "присвячена Богу", "що почитала Бога" або "Бог — моя присяга".

Ава та Емма. Перше ім'я німецького походження, однак воно не має точного значення. В стародавні часи вважалося, що Ава — це ім'я ангела-охоронця, який все життя буде оберігати людину. Щодо другого варіанту, то існує кілька версій походження імені. Найпопулярніша з них – грецька. Там воно перекладається як "дорогоцінна", "ласкава", "душевна". Окрім цього, деякі дослідники вважають, що це ім'я спочатку виступало короткою формою давньогерманських імен, які починалися з приставки Erm- (в перекладі – "величезний", "всеосяжний").



Близнята-дівчата / Canva

Флора і Камілла. Це поєднання імен можна віднести до квіткової тематики. Втім, походження в них різне. Флора – християнське чоловіче ім'я. Воно походить через староцерковнослов'янське (Флоръ) та грецьке посередництво від лат. Florus — чоловічої форми Flora, жіночого імені, яким первісно називали на честь богині Флори. Камілла – ім'я латинського походження, що означає — юна особа зі знатної родини, яка зобов'язана бути присутньою при жертвоприношенні.

Меланія і Моніка. Обидва імені мають давньогрецькі корені. Перше походить від латинського імені Melania, яке, своєю чергою, утворене від давньогрецького слова "мелайна", що в перекладі означає "темна" або "чорна". Тут слід зазначити, що ім'я було поширене ще в часи Київської Русі, але потім втратило свою популярність. Моніка як ім'я "народилося" у греків. За одним з припущень воно трактується як "єдність". Також існує думка, що воно означає "нагадування", "натхнення".

Елізабет і Емілі. Перше ім'я має біблійне походження. У перекладі з давньоєврейської мови означає "Бог ─ є досконалість", "Богом клянусь", "Ближче до Бога", "Бог ─ моя присяга". Що цікаво, з середньовічних часів так називали тільки представників вищих суспільних кіл. Відтак Елізабет вважається королівським іменем, оскільки гідними носити його були княгині, царівни та королеви. Іменем Емілі також назвали королев. Дослідники переконані, що це ім'я має давньоримське походження і є жіночою формою імені Еміль. Aemilius – давньоримське родове ім'я й у перекладі воно означає "намагається не поступатися" або "суперниця".