А це цікаво: як називають хлопчиків і дівчаток на Житомирщині

Регіональні смаки українців щодо вибору імен немовлятам – без сумніву, цікаві. Опираючись на них, можна черпати багато ідей на майбутнє.

На цей раз розглянемо імена, котрі обирали батьки новонародженим у Житомирські області. Там чимало цікавих варіантів, і ми впевнені, що ви зможете підібрати щось для своєї малечі.

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Традиційні імена для дітей на Житомирщині

Якщо ви – поціновувач усього знайомо й традиційного, то ви потрапили в ціль. Адже чимало жителів Житомирської області надавали перевагу вже перевіреним роками іменам.

Ось до прикладу, жіночими популярними йменнями були: Аліна, Аліса, Алісія, Ангеліна, Анна, Анастасія, Аріна, Богдана, Валентина, Валерія, Варвара, Вероніка, Вікторія, Дарина, Евеліна, Емілія, Єва, Єлизавета, Злата, Карина, Катерина, Kipa, Маргарита, Марія, Марта, Мілана, Мирослава, Ніколь, Олександра, Поліна, Софія, Соломія, Юлія, Яна.

Багато з цих імен ви точно впізнаєте. Йдеться про такі чоловічі варіанти, як Андрій, Артем, Артур, Богдан, Володимир, Владислав, Даниїл, Данило, Денис, Дмитро, Єгор, Захар, Іван, Ілля, Кирило, Лев, Макар, Максим, Марк, Мар'ян, Матвій, Михайло, Назар, Нікіта, Олександр, Стефан, Тимофій, Тимур, Юрій, Ян, Ярослав.

Рідкісні імена для дітей на Житомирщині

Малюкам-дівчаткам хочеться дати таке прекрасне ім'я, яке лише красиво доповнюватиме їхню чистоту, ніжність та милість. Для цього можна підібрати такі імена, які вирізнятимуть їх з-поміж інших.

Маємо на увазі такі жіночі варіанти: Аврора, Агата, Аделіна, Адріана, Альбіна, Альвіна, Анелія, Анісія, Божена, Габріелла, Даяна, Даріана, Ділара, Домініка, Еліна, Ельвіра, Еліана, Еміра, Емма, Естер, Ілона, Іларія, Ліана, Ліка, Лія, Маліка, Меліса, Міла, Мілена, Міра, Мія, Моніка, Ніколетта, Ніколоз, Олівія, Радміра, Роза, Роксолана, Руф, Сабіна, Сандра, Стелла, Стефанія, Теона, Уляна.

Втомилися від буденності? Не біда. Пропонуємо позбавитися стандартності, обираючи для хлопчиків такі ймення: