В этот раз рассмотрим имена, которые выбирали родители новорожденным в Житомирской области. Там немало интересных вариантов, и мы уверены, что вы сможете подобрать что-то для своих малышей.

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Традиционные имена для детей в Житомирской области

Если вы – ценитель всего знакомого и традиционного, то вы попали в цель. Ведь многие жители Житомирской области предпочитали уже проверенные годы имена.

Вот к примеру, женскими популярными именами были: Алина, Алиса, Алисия, Ангелина, Анна, Анастасия, Арина, Богдана, Валентина, Валерия, Варвара, Вероника, Виктория, Дарья, Эвелина, Эмилия, Ева, Елизавета, Злата, Карина, Екатерина, Kиpa, Маргарита, Мария, Марта, Милана, Мирослава, Николь, Александра, Полина, София, Соломия, Юлия, Яна.

Многие из этих имен вы точно узнаете. Речь идет о таких мужских вариантах, как Андрей, Артем, Артур, Богдан, Владимир, Владислав, Даниил, Даниил, Денис, Дмитрий, Егор, Захар, Иван, Илья, Кирилл, Лев, Макар, Максим, Марк, Марьян, Матвей, Михаил, Назар, Никита, Александр, Стефан, Тимофей, Тимур, Юрий, Ян, Ярослав.

Редкие имена для детей в Житомирской области

Малышам-девочкам хочется дать такое прекрасное имя, которое только будет красиво дополнять их чистота, нежность и милость. Для этого можно подобрать такие имена, которые будут отличать их от других.

Имеем в виду следующие женские варианты: Аврора, Агата, Аделина, Адриана, Альбина, Альвина, Анелия, Анисия, Божена, Габриэлла, Дайана, Дариана, Дилара, Доминика, Элина, Эльвира, Элиана, Эмира, Эмма, Эстер, Илона, Иллария, Лиана, Лика, Малика, Мелисса, Мила, Милена, Мира, Мия, Моника, Николетта, Николоз, Оливия, Радмира, Роза, Роксолана, Руфь, Сабина, Сандра, Стелла, Стефания, Теона, Ульяна.

Устали от обыденности? Не беда. Предлагаем избавиться от стандартности, выбирая для мальчиков такие имя: