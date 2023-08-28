Імена королівського походження – це завжди про елегантність, витонченість, особливий шарм. Якщо ви хочете додати благородності дитині – це саме те, що треба. Пропонуємо кілька красивих імен для дівчаток з королівської родини.

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Королівські імена для дівчаток

Агнеса – дуже цікаве, небанальне та гарне ім'я. Воно утворилося у Греції та означає "чиста". Може звучати по-різному, залежно від країни. Зокрема, в Іспанії набула поширення така форма, як Інеса. А ось у Польщі взагалі дуже незвично: Агнешка.

Вікторія. Усі знають, що походить з латині та має значення "перемога". Лише в династії Віндзор існує 6 людей з таким іменем. Поважна королева Вікторія правила аж 63 роки.



Королева Вікторія / Фото Getty Images

Єлизавета – видатне та горде ймення, що з давньогрецької трактують як "шанує Бога". Жінки з цим іменем зазвичай знають чого хочуть від життя та впевнено крокують до своїх цілей.

Шарлотта/Кароліна – це 2 форми одного і того ж імені. Просто на різних мовах звучить по-різному. Ім'я утворилось від латинізованої форми імені Karl. А у французькій мові Карл вимовляється як Шарль, що своєю чергою, походить від давньонімецької мови. Означає "королева". Сьогодні відомою представницею імені є принцеса Шарлотта Уельська, що є донькою принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

Луїза має давньоєврейські корені. Переклад такий – "Бог допоміг". Інші дослідники вважають, що воно утворилося в давньонімецькій мові та значить "та, що сяє". У аристократичній династії була королева Луїза Прусська.

Маргарита перекладається з грецької мови як "перлина". Вважалось, що це один з варіантів вимови імені богині Афродіти. Зазвичай Маргарита – це достатньо впевнена та смілива жінка, котра не боїться викликів.