Як називали малюків на Харківщині: традиційні та рідкісні імена, які ви оціните

Коли народжується дитя, то це велике свято та батьків та родини. До нього ретельно готуються, заздалегідь обираючи імена для немовляти.

В Україні немовлят називають дуже по-різному, залежно від регіону. У Харківській області мешканці мали свій погляд на вибір імен для хлопчиків і дівчаток. Познайомимось з їхніми вподобаннями, які підготував 24 Канал.

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Імена для дітей на Харківщині

Завжди цікаво спостерігати, які думки у батьків на вибір імен для немовлят. Адже зараз з'являються все нові та нові варіанти, тому вибір є доволі широким. Деякі з них називали новонароджених досить стандартно та звично.

У результаті поширеними йменнями для хлопчиків виявились Матвій, Максим, Микита, Богдан, Марк.

виявились Матвій, Максим, Микита, Богдан, Марк. Дівчатка теж не пасли задніх. Батькам у Харківській області найбільше припали до душі такі варіанти: Марія; Софія; Анастасія; Аліса.



Новонароджена дівчинка / Фото Canva

Утім, традиційність подобається далеко не всім харків'янам. Деякі намагаються шукати щось креативне, цікаве: таке ім'я, аби було лише у їхньої малечі. Адже це одразу виділяє дитину з інших, а отже – запам'ятовується.

Лідерами серед рідкісних чоловічих імен у Харківській області стали Всеволод, Рустам, Маркіян, Лаврін і Макс.



Новонароджений хлопчик / Фото Canva

А от список небанальних імен для дівчаток очолюють Варвара, Кароліна, Мія, Міра, Іларія, Даяна, Данелія, Адріана, Уляна та Меланія.