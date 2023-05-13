Найкращі експерти поділилися порадами щодо накрутки усіма можливими засобами: плойкою, випрямлячем та бігуді. Також вони розповіли, як робити укладку без накрутки.

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Що потрібно знати перед завивкою

Варто подбати про захист волосся. Скористуйтесь засобами термозахисту: спреєм чи мусом, що захистить від шкоди гарячого повітря.

Також варто вирішити, які локони ви хотіли б бачити, адже різні інструменти для завивки можуть давати різний результат. Наприклад, великі бігуді зроблять більш пляжний образ, а маленька плойка – пружні локони. Пам'ятайте і про температуру нагріву. Якщо ви володарка тонкого волосся – його краще не нагрівати більш як на 180 градусів. Тоді як густе волосся потребує температури у близько 200 градусів.

Як накрутити волосся плойкою

На думку експертів, краще використовувати плойку з важелем. До них важче звикнути, але такий інструмент більш універсальним. Отож, розділіть волосся на пасма та намотуйте кожне на плойку. Тримайте 5 – 10 секунд, а відпустивши, притримайте локон, щоб форма закріпилась. Ще одна порада від стиліста: накручувати кожне пасмо в інший бік, щоб отримати більш природний розподіл локонів.



Як накрутити волосся / Фото з інстаграму Дуа Ліпи

Для більш кучерявих і пружних локонів обирайте плойку з тонкою формою. Правильно з нею працювати так: розділити волосся на більше пасом та напрямляти кінчик плойки вниз.

Як накрутити волосся випрямлячем

Накрутити волосся випрямлячем – одне з найскладніших методів, але воно однозначно вартує старань. Є два основні способи це зробити: затиснути пасма у формі літери S, або затиснути закручене волосся у випрямлячі.

Найкраще витратити трохи часу на те, щоб попрактикуватися та вивчити, як різні комбінації рухів можуть створювати різну форму локонів.

Інші способи накрутити волосся

Просто накрутити волосся можна з допомогою бігуді. Висушіть волосся феном, розділіть його на пасма й закрутіть на бігуді-липучки. Це легкий спосіб отримати пишний стиль.

Чудовим способом отримати гарну укладку є локони, що не потребують випробування теплом. Можна накрутити волосся навколо атласної стрічки на вологе волосся та залишити на ніч або кілька годин до повного просушення. Але такий метод може не підійти володаркам густого волосся.



Як накрутити волосся / Фото з інстаграму Джіджі Хадід

Та якщо усі методи не підходять, і ви хотіли б щось мегапросте – спробуйте спеціальні плойки з автоматичною завивкою.

Як зробити локони стійкими

Уся робота над укладкою буде марною, якщо волосся розпуститься за кілька хвилин. Для підготовки використовуйте праймер та термозахист. Використовуйте мус або піну для укладки.

Після накрутки локони варто збризнути лаком для волосся. Щоб укладка протрималась іще довше, спробуйте заколоти кожний локон та збризнути лаком, а розпустити через кілька хвилин.