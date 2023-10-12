Не лише для підігрівання їжі: як ще можна використати мікрохвильову піч
Мікрохвильовка вже стала звичною побутовою технікою, яка допомагає швидко розігріти їжу. Але її можна використовувати не лише для цього.
Існують інші призначення, які будуть для вас корисними й дуже практичними у побуті. Ці прості лайфхаки значно полегшать вам життя. Кілька таких зібрав 24 Канал.
Це працює Подряпини на склі можна відчистити: є лише 2 засоби, які працюють
Використання мікрохвильовки: цікаві способи
Мікрохвильова піч знадобиться вам у найнеочікуваніших ситуаціях. Наприклад, щоб пом'якшити капустяні листки для приготування голубців. Спершу капусту помийте та видаліть тверде листя. У піч варто поставити овоч у харчовій плівці, аби був тепличний ефект.
Капуста в мікрохвильовці / Фото Poshepky.com
- Є один лайфхак, як чистити цибулю, щоб не плакати. Треба порізати її на частини та поставити у піч, щоб розігріти. Вистачить всього на 30 секунд. Тоді речовини, через які з'являються сльози, випаруються. Натомість корисні – залишаться у складі цибулі.
Почищена цибуля / Фото "Діапазон"
За допомогою мікрохвильовки можна зробити свіжішими хліб або пиріжки. Загорніть випічку у серветку або м'яку тканину. Розігрівайте 10-15 секунд. Можна зробити так кілька разів. Але після того, як розігріли, треба одразу вживати.
- Ви напевно, не здогадувалися, але у мікрохвильовці можна стерилізувати банки. Перед цим їх треба добре помити. На дно банок варто налити трохи води для кращого ефекту. У самій мікрохвильовці банки треба поставити таким чином, аби вони не контактували одна з одною.
Стерилізація банок / Фото з ютубу
Ви можете зекономити час, приготувавши картоплю у мікрохвильовці. Це займе всього кілька хвилин. Треба просто проколоти картопини виделкою, змастити оливковою олією та додати трошки солі. Щоб вона була готовою буде достатньо 5-7 хвилин. Під час цього її можна перевертати.
- Дріжджове тісто також цілком реально приготувати у мікрохвильовці. Йому необхідно тепло. Це прискорить його приготування. Покладіть його в якусь місткість, наповніть на половину та запхайте в мікрохвильовку. Аби тісто не було черствим, краще поставити біля нього склянку з водою.
Дріжджове тісто / Фото "Скарбничка рецептів"
Також у печі можна посушити зелень на зиму. Так само сухарики та горіхи. Зелень гарно сушититься як в природньому вигляді, так і порізаному. Тримають у печі до однієї хвилини. Зайва вода випарується, натомість користь збережеться.