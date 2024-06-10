Деякі християни моляться на вервиці, оскільки вважається, що так вони більш зосереджені. Як правильно це робити, дізнавайтеся у матеріалі.

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Як правильно молитися на вервиці

Про те, як правильно молитися на вервиці, на своєму ютуб-каналі розповідає отець Іван Гнатюк. Найперше традиційно промовляємо такі слова: "В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь!" Потім просимо в останнього, аби просвітив розум та відкрив серце. Потрібно прочитати молитву "Царю небесний".

Зауважимо! Не варто переживати, якщо не знаєте якусь молитву. Її завжди можна тримати перед собою, щоб заглядати.

Після цього йде молитва "Вірою". Так християни показують, у кого вони вірять. Далі потрібно помолитися на трьох малих зернятках, щоб визнати святу Трійцю. На першому кажемо "Слава Отцю, що нас сотворив, нині й повсякчас, і на віки вічні. Амінь"; на другому – "Слава і Сину, що нас відкупив, нині й повсякчас і на віки вічні. Амінь"; на третьому – "Слава і Святому Духові, що нас просвітив, і у святій вірі утвердив, нині й повсякчас, і на віки вічні. Амінь". Після кожного потрібно промовляти молитву "Богородице Діво".

Як молитися на вервиці / Фото Canva

Далі йде молитва "О, наш любий Ісусе" та визнання таїнств.

Понеділок та вівторок – радісні таїнства.

Середа та п'ятниця – страсні таїнства.

Четвер – світлі таїнства.

Субота та неділя – славні таїнства.

Потім вірянам потрібно прочитати молитву "Отче наш", 10 разів "Богородице Діво" (по одній та кожному зернятку). Після цього треба визнати святу Трійцю, помолитися "О, наш любий Ісусе", заявити відповідне таїнство, промовити "Отче наш" і 10 разів "Богородице Діво". В результаті має вийти 50 "Богородице Діво". На звершення слід помолитися до матері Ісуса Христа та до ангелів-охоронців.