Правил на період посту є багато і бажано їх дотримуватися. А от чи можна слухати музику у цей час, дізнавайтеся у матеріалі LifeStyle 24.

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Чи можна слухати музику у період посту

У піст християнам варто утриматися від гучних гулянь, розваг та веселощів. Люди, зокрема, відмовляються від святкування весіль та днів народжень, якщо хочуть зробити шумну вечірку. Однак слухати музику у цей період дозволяється, адже вона може бути різною. Інколи мелодія або текст пісні заспокоюють людину, що також є важливим під час посту. Звичайно, не варто включати музику на повну гучність та слухати її у людних місцях. Проте завжди можна вдягнути навушники та насолоджуватися улюбленими мотивами вдома.

Правила посту / Фото Canva

Ще декілька особливостей посту