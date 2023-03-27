Як правильно чистити посудомийну машину: 4 місця на які треба звернути увагу

Посудомийка це чудовий помічник на кухні. Прилад, який щодня миє наш посуд, також потребує очищення. Дізнайтеся, як легко слідкувати за чистотою посудомийної машини.

Правильний та вчасний догляд за посудомийною машиною допоможе уникнути несправностей в майбутньому. Поради як просто та легко очистити бруд в посудомийній машині, щоб вона мила якісно та служила довго, розкаже 24 Канал.

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Не забувати додавати сіль

У кожній посудомийній машині є спеціальний відсік “пристрою пом’якшення води”. Зазвичай механізм самостійно визначає коли потрібно додати спеціальну сіль чи інший засіб, на панелі починає світитись відповідний індикатор. З цими нюансами потрібно ознайомитись в інструкції. Важливо вчасно це робити, адже від цього залежить якість води, а отже і якість чистоти посуду.



Сіль для посудомийки / Фото Pinterest

Очищення фільтра від залишків їжі

Він розташований на дні посудомийної машини – це отвір з сіточкою, яка виймається. Зазвичай саме там накопичується весь бруд та залишки з нашого посуду. Варто перевіряти чистоту фільтра хоча б після кожного п'ятого миття. Його достатньо просто промити водою, а після довгого періоду використання можна купити новий.



Очищення фільтра / Фото Pinterest

Чистота розбризкувачів води

Засмічуватись залишками їжі може не тільки фільтр, а й отвори в коромислах. Це довгі лопаті, які розташовані зверху та розприскують воду. Їх чистоту можна перевірити звичайною зубочисткою, при потребі зняти та просто промити водою.



Очищення розбризкувачів / Фото Pinterest

Ретельний догляд

Після кожного миття у посудомийці потрібно перевіряти, чи немає залишків їжі під дверцятами, таке трапляється в деяких моделях посудомийок. Також важливо очищати пристрій спеціальними засобами раз на рік – це схоже на процес миття посуду, але без нього.

Автор: Діана Сікорська

Якщо ви помітили серйозні несправності краще звернутись до майстра.