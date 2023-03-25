Бруд і наліт на металевих кранах стає помітним, якщо не прибирати його регулярно. Та щоб змішувач виблискував від чистоти, засобу з магазину буде занадто мало. Експерти рекомендують особливий та простий спосіб, що зможе впоратися з брудними кранами.
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Вапняний наліт – це відкладення жорсткої води та інших мінеральних відкладень – магнію й кальцію. Замість відбілювальних засобів, які пропонують у магазинах та супермаркетах, краще скористуватись звичайним дистильованим оцтом. Він впливає на наліт та може діяти проти бактерій, що також накопичуються у змішувачі.
Ще одним плюсом використання оцту є те, що він більш безпечний. Засоби для відбілювання можуть потрапити у проточну воду, якщо його погано змити, а потім до ротової порожнини чи на шкіру.
Рецепт засобу для очищення крана
Із забрудненнями на крані впорається засіб для очищення, який можна зробити в домашніх умовах з простих та дешевих інгредієнтів. Для цього знадобляться:
- білий дистильований оцет,
- пластиковий пакет,
- гумка,
- зубна щітка,
- харчова сода (якщо забруднення сильні).
Як очистити кран: покрокова інструкція
- До поліетиленового пакета (прослідкуйте, щоб він був міцним) налийте воду та оцет в однакових пропорціях. Туди можна додати харчової соди.
- Закріпіть пакет із засобом на кран так, щоб він повністю був занурений у рідину. Закріпіть гумкою і залиште на пів години.
- Після цього зніміть пакет та почистіть змішувач зубною щіткою. Якщо не весь бруд вдалося усунути, змочіть щітку у нерозведений оцет і почистіть.
- Промийте кран теплою водою та протріть ганчіркою для ідеального блиску.