Правильний та вчасний догляд за посудомийною машиною допоможе уникнути несправностей в майбутньому. Поради як просто та легко очистити бруд в посудомийній машині, щоб вона мила якісно та служила довго, розкаже 24 Канал.

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Не забувати додавати сіль

У кожній посудомийній машині є спеціальний відсік “пристрою пом’якшення води”. Зазвичай механізм самостійно визначає коли потрібно додати спеціальну сіль чи інший засіб, на панелі починає світитись відповідний індикатор. З цими нюансами потрібно ознайомитись в інструкції. Важливо вчасно це робити, адже від цього залежить якість води, а отже і якість чистоти посуду.



Сіль для посудомийки / Фото Pinterest

Очищення фільтра від залишків їжі

Він розташований на дні посудомийної машини – це отвір з сіточкою, яка виймається. Зазвичай саме там накопичується весь бруд та залишки з нашого посуду. Варто перевіряти чистоту фільтра хоча б після кожного п'ятого миття. Його достатньо просто промити водою, а після довгого періоду використання можна купити новий.



Очищення фільтра / Фото Pinterest

Чистота розбризкувачів води

Засмічуватись залишками їжі може не тільки фільтр, а й отвори в коромислах. Це довгі лопаті, які розташовані зверху та розприскують воду. Їх чистоту можна перевірити звичайною зубочисткою, при потребі зняти та просто промити водою.



Очищення розбризкувачів / Фото Pinterest

Ретельний догляд

Після кожного миття у посудомийці потрібно перевіряти, чи немає залишків їжі під дверцятами, таке трапляється в деяких моделях посудомийок. Також важливо очищати пристрій спеціальними засобами раз на рік – це схоже на процес миття посуду, але без нього.