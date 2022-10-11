Очищати праску можна як спеціалізованими засобами для миття, так і домашніми продуктами, які можна знайти в будь-якому домі. Ці продукти можуть впоратися з накипом та нагаром не гірше за спецзасоби, повідомляє 24 канал.

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Як почистити праску від накипу

Лимонна кислота

За допомогою лимонної кислоти можна позбутися накипу від жорсткої води.

Для цього достатньо змішати пачку лимонної кислоти та теплої прокип'яченої води.

Цю суміш необхідно залити у резервуар праски та випарувати – поставте праску горизонтально на ємність або тканину, яку не шкода, та натискайте на кнопку, яка відповідає за випускання пари. Разом з вологою виходитиме і бруд, який залишився всередині праски.

Як почистити праску / Фото Unsplash

Оцет

Звичайний столовий оцет – універсальний очисний засіб, який може впоратися з накипом від води.

Щоб скористатися цим методом очищення:

Протріть злегка нагріту праску розчином води та оцту. Для суміші треба взяти склянку води та 2 столові ложки оцту.

Зробіть розчин води та оцту 1 до 1. Наповніть резервуар з водою, який є у прасці, приблизно на третину, після чого увімкніть праску та почекайте 10 хвилин.

Після цих дій потрібно повністю випарувати воду та оцет.

Після того, як забруднення припинять виходити з праски, треба залити в резервуар для рідини чисту воду.

Як почистити праску / Фото Unsplash

Газована вода

За допомогою такого дешевого метода також можна впоратися з неприємним накипом.

Щоб очистити праску, візьміть пляшку лікувальної мінеральної води та злегка підігрійте її. Після цього залийте воду в резервуар для води та розігрійте праску до максимуму.

Після цього горизонтально розташуйте праску над ємністю та, як і у випадку з оцтом і кислотою, випускайте пару, допоки з дірочок праски не перестане виходити бруд.

Як почистити праску / Фото Unsplash

Як почистити праску від нагару

Парафін

З підгорілостями на керамічній поверхні праски може впоратися парафін. Як класичний очисний олівець, звичайна парафінова свічка може забрати забруднення та нагар.

Парафін, як і олівці для прасок, використовують лише на нагрітому приладі, тож, щоб очистити покриття, треба попередньо нагріти його до температури 140 градусів.

Як почистити праску / Фото Unsplash

Сода

Харчова сода чудово справляється з пригорілими фрагментами, тому її часто використовують при очищенні кухонних приладів. Та з прасками сода також дружить, тому нагару можна позбутися легко та дешево.

Для цього:

Змішайте 2 чайні ложки соди з невеликою кількістю води, щоб утворилась своєрідна паста.

На підігріту поверхню праски нанесіть суміш та тримайте її приблизно 5 – 7 хвилин.

Після того вимкніть праску та промийте керамічне покриття теплою водою. Також після очищення праску треба ретельно просушити.

Сіль

Кухонна сіль, яка присутня в кожному домі, може відчистити нагар на керамічній поверхні та зекономити гроші.

Щоб почистити праску таким методом:

Насипте трохи солі на рушник, який не шкода та поставте на нього попередньо нагріту праску.

Також можна загорнути сіль у марлю. Ледь теплу праску протріть натуральною наждачкою з солі.

Зверніть увагу! Якщо занадто сильно терти праску сіллю, можна пошкодити керамічну поверхню.

Зубна паста

Як і сода, зубна паста має абразивні частинки, які добре очищають пригорілості.

На підігріту праску нанесіть трохи пасти та протріть покриття м'якою ганчіркою чи тканиною. Залишки нагару та зубної пасти треба відмити вологою ганчіркою.

Як почистити праску / Фото Unsplash