Як працюватиме генератор, якщо дощить: правила користування приладу, які не можна ігнорувати

Через регулярні обстріли російських загарбників та частих відключень світла українці масово закупають генератори. Ці прилади мають стояти на вулиці, та погода підводить - зимова пора багата на сніг та на дощ. Як користуватися генератором, коли дощить чи сніжить – читайте в матеріалі.

Генератор – прилад на пальному, який продукує енергію, необхідну для побутових справ. Та під дощем чи снігом генератор може вийти з ладу, пише 24 канал.

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Що треба робити з генератором, якщо йде дощ

Як і будь-який прилад, генератор треба ізолювати від надмірної вологи, яка може знищити прилад. Щоб уникнути поломок та інцидентів, генератор треба поставити у місце, куди не потраплятиме дощова вода – ні зверху, ні знизу.

Прилад можна поставити під накриття, як-от під дашком над вхідними дверима чи під навісом у під'їзді. Генератор має залишатися сухим зверху, де працює мотор.

Як користуватися генератором в дощову погоду / Фото Unsplash

Також треба відгородити прилад від води знизу – для цього можна придбати спеціальний контейнер, який зможе захистити генератор від вологи.

Що не можна робити з генератором, коли йде дощ

Генератор – прилад, який нагрівається та димить, тому для цього приладу має бути достатньо місця та надходження свіжого повітря. Не ставте генератори під навіси, які закриті з усіх сторін стінами чи іншими загородженнями – це вогненебезпечно.

Коли на дворі опади, генератор має завжди залишатися в оптимальних умовах для роботи, тому не можна ігнорувати будь-які опади – ні мряку, ні сніг, ні дощ.

Не можна дозволяти приладу перегріватись – генератор, який вийшов за межі температурних норм, може бути серйозною небезпекою – прилад може загорітися чи навіть вибухнути.

Ні за яких умов не можна переносити генератор у приміщення на час опадів – прилад виділяє токсичні речовини, які загрожують здоров'ю та життю. Навіть якщо кімната, коридор чи будь-яке інше приміщення добре провітрюються – ставити генератор у закриті секції не можна.

Як користуватися генератором в дощову погоду / Фото Unsplash