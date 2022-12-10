Генератор – прибор на горючем, продуцирующем энергию, необходимую для бытовых дел. Но под дождем или снегом генератор может выйти из строя. 24 канал.

К теме Сознательное энергопользование: как правильно пользоваться генератором

Что нужно делать с генератором, если идет дождь

Как и любой прибор, генератор нужно изолировать от чрезмерной влаги, которая может уничтожить прибор. Чтобы избежать поломок и инцидентов, генератор нужно поставить в место, куда не будет попадать дождевая вода ни сверху, ни снизу.

Прибор можно поставить под накрытие, например под крышей над входной дверью или под навесом в подъезде. Генератор должен оставаться сухим сверху, где работает мотор.

Как пользоваться генератором в дождливую погоду / Фото Unsplash

Также необходимо оградить прибор от воды снизу – для этого можно приобрести специальный контейнер, который сможет защитить генератор от влаги.

Обратите внимание! Генератор – нагреваемый и дымящий прибор, поэтому для этого прибора должно быть достаточно места и поступления свежего воздуха. Не ставьте генераторы под навесы, закрытые со всех сторон стенами или другими заграждениями – это огнеопасно.

Что нельзя делать с генератором, когда идет дождь

Когда на дворе осадки, генератор должен всегда оставаться в оптимальных условиях для работы, поэтому нельзя игнорировать какие-либо осадки – ни морось, ни снег, ни дождь.

Нельзя позволять прибору перегреваться – генератор, вышедший за пределы температурных норм, может представлять серьезную опасность – прибор может загореться или даже взорваться.

Ни при каких условиях нельзя переносить генератор в помещение на время осадков – прибор выделяет токсичные вещества, угрожающие здоровью и жизни. Даже если комната, коридор или любое другое помещение хорошо проветриваются – ставить генератор в закрытые секции. нельзя.

Как пользоваться генератором в дождливую погоду / Фото Unsplash