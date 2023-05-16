Врахуйте це і вона розростеться: як правильно садити капусту в землю

Саджання капусти – це важливий процес, який потребує деяких знань та уваги до деталей. Важливо розуміти, як правильно садити капусту, щоб були плоди.

Саджання капусти може бути непростим завданням, бо вона потребує добре освітленого місця з поживним ґрунтом. Існує багато сортів капусти з різними вимогами до клімату й розміром. Важливо обрати сорт, який підходить для вашого клімату. А як правильно садити капусту – підкаже 24 Канал.

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Коли висаджувати капусту у відкритий ґрунт

Час посадки капусти у відкритий ґрунт залежить від вашого регіону, погодних умов та зовнішнього вигляду рослин.

Ранньостиглу капусту можна садити, коли температура повітря буде стабільно не нижча, ніж +8-10. Переважно такий період настає наприкінці квітня — на початку травня. Проте, цього року весна є досить прохолодною, тож відповідна температура тримається на рівні лише зараз, у половині травня. Середньо- та пізньостиглі сорти треба садити через 2-3 тижні після ранніх сортів.

Як правильно висаджувати капусту

Капуста любить рости на сонячній ділянці з нейтрально кислою землею.

з нейтрально кислою землею. Садити розсаду капусти у відкритий ґрунт треба у прохолодний день . Найкраще – перед дощем, тоді саджанці краще приживуться на новому місці. До пересадки контейнер з розсадою треба добре полити водою, аби коріння менше травмувалося.

. Найкраще – перед дощем, тоді саджанці краще приживуться на новому місці. До пересадки контейнер з розсадою треба добре полити водою, аби коріння менше травмувалося. Дистанція між рядами капусти має бути близько 30 сантиметрів . Чим пізніші сорти – тим більша відстань.

. Чим пізніші сорти – тим більша відстань. На ділянці копаємо потрібну кількість лунок. Їхній розмір не має бути більшим, ніж об'єм земляної грудки.



Посадка капусти / Фото Сім'я і дім