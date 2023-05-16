Учтите это и она разрастется: как правильно сажать капусту в землю
Сажание капусты – это важный процесс, требующий некоторых знаний и внимания к деталям. Важно понимать, как правильно сажать капусту, чтобы были плоды.
Сажание капусты может быть непростой задачей потому что она нуждается в хорошо освещенном месте с питательной почвой. Существует много сортов капусты с разными требованиями к климату и размерам. Важно выбрать сорт, подходящий для вашего климата. А как правильно сажать капусту – подскажет 24 Канал.
Смотрите также Как сажать баклажаны в открытый грунт: полезные советы для удачного урожая
Когда высаживать капусту в открытый грунт
Время посадки капусты в открытый грунт зависит от вашего региона, погодные условия и внешний вид растений.
Раннеспелую капусту можно сажать, когда температура воздуха будет стабильно, не ниже, чем +8-10. Преимущественно такой период наступает в конце апреля - начале мая. Однако, в этом году весна достаточно прохладная, поэтому соответствующая температура держится на уровне только сейчас, в половине мая. Средне- и позднеспелые сорта следует сажать через 2-3 недели после ранних сортов.
Как правильно высаживать капусту?
- Капуста любит расти на солнечном участке с нейтрально кислой землей.
- Сажать рассаду капусты в открытый грунт надо в прохладный день. Самое лучшее – перед дождем, тогда саженцы лучше приживутся на новом месте. До пересадки контейнер с рассадой нужно хорошо полить водой, чтобы корни меньше травмировались.
- Дистанция между рядами капусты должна быть около 30 сантиметров. Чем позднее сорта – тем больше расстояние.
- На участке копаем нужное количество лунок. Их размер не должно быть больше, чем объем земляного кома.
Посадка капусты / Фото Семья и дом
- На дно лунки можно насыпать древесную золу и измельченную яичную скорлупу, перемешайте все с землей и погрузите в ямки. Можно добавить в углубление песок или торф, которые разрыхлит почву. Засыпаем посадочные лунки.
- Щедро поливаем капусту.
- Важно разрыхлять почву вокруг кустов, чтобы слой земли не уплотнялся. Во время каждого рыхления подсыпаем землю к каждому растению.
- Удобряем рассаду через две недели после высадки в открытый грунт. Лучшим вариантом будет внести органические удобрения. Второй раз подкармливаем капусту минеральным удобрением.