Учтите это и она разрастется: как правильно сажать капусту в землю

Сажание капусты – это важный процесс, требующий некоторых знаний и внимания к деталям. Важно понимать, как правильно сажать капусту, чтобы были плоды.

Сажание капусты может быть непростой задачей потому что она нуждается в хорошо освещенном месте с питательной почвой. Существует много сортов капусты с разными требованиями к климату и размерам. Важно выбрать сорт, подходящий для вашего климата. А как правильно сажать капусту – подскажет 24 Канал.

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Когда высаживать капусту в открытый грунт

Время посадки капусты в открытый грунт зависит от вашего региона, погодные условия и внешний вид растений.

Раннеспелую капусту можно сажать, когда температура воздуха будет стабильно, не ниже, чем +8-10. Преимущественно такой период наступает в конце апреля - начале мая. Однако, в этом году весна достаточно прохладная, поэтому соответствующая температура держится на уровне только сейчас, в половине мая. Средне- и позднеспелые сорта следует сажать через 2-3 недели после ранних сортов.

Как правильно высаживать капусту?

Капуста любит расти на солнечном участке с нейтрально кислой землей.

с нейтрально кислой землей. Сажать рассаду капусты в открытый грунт надо в прохладный день . Самое лучшее – перед дождем, тогда саженцы лучше приживутся на новом месте. До пересадки контейнер с рассадой нужно хорошо полить водой, чтобы корни меньше травмировались.

. Самое лучшее – перед дождем, тогда саженцы лучше приживутся на новом месте. До пересадки контейнер с рассадой нужно хорошо полить водой, чтобы корни меньше травмировались. Дистанция между рядами капусты должна быть около 30 сантиметров . Чем позднее сорта – тем больше расстояние.

. Чем позднее сорта – тем больше расстояние. На участке копаем нужное количество лунок. Их размер не должно быть больше, чем объем земляного кома.



Посадка капусты / Фото Семья и дом