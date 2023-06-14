Збільшить урожай в рази: як правильно формувати стебла огірків
Джерело:Зелена садиба
Урожай огірків залежить від розвитку їхньої кореневої системи. А щоб з цим все було добре, потрібно докласти певні зусилля.
Хоча огірки – доволі прості у вирощуванні, але не всім городникам вдається отримати багато плодів. Існують певні процедури, які допоможуть це зробити. Важливо знати, як формувати стебла огірків, щоб отримати добрий врожай.
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Для чого прищипувати огірки
Під час вирощування огірків кожен городник зіштовхується з тим, що стає багато бічних пагонів. Власне овоч виснажується через сильну загущеність, бо не отримує достатньо світла та повітря, і це провокує хвороби. Для цього існує така корисна процедура як прищипування.
- Завдяки прищипуванню краще розвивається коренева система огірків.
- Сік швидше доходить до верхньої частини рослини, тож плоди активніше дозрівають.
- Коли густа посадка – огірки будуть жовтіти. Прищипування допомагає уникнути цього.
- Рослина краще провітрюється та менше хворіє.
Як прищипувати огірки
Під час розвитку огірків на них формуються плоди, а у пазухах листків – пагони. Зав'язі та бічні пагони слід обрізати на висоті 30-40 сантиметрів від землі, водночас залишивши листя. Це потрібно робити одразу, допоки пагони не витяглись.
Вдруге, коли в пазухах є 3-5 листків, то зав’язі залишаємо, а бічні пагони – прищипуємо. Знову ж таки на висоті десь 30-40 сантиметрів. На головному стеблі огірки залишаємо. Зверху теж зав’язі залишаємо, тоді як пагони прищипуємо, коли на них з'явиться перший листок.
Прищипування огірків / Фото "Школа життя"
- Під час подальшого росту огірків на кожному рівні з 3-5 листків по висоті на пагонах залишаємо по 2 зав’язі та по 2 листки. Трошки вище залишаємо по 3 листки, ще вище – по 4 листки й так до верху.
- Коли огірок припинив свій ріст, стебло треба закріпити зверху на шпалері. Це кріплення з металевих стовпів, натягнуте сіткою.
- Верхівку прищипують, коли дистанція до землі сягне 1 метра.
- Обривайте непотрібні вуса, щоб рослина не витрачала даремно вологу.
- Позбувайтесь хворих та жовтих листків одразу.
- Якщо верхні пагони роблять тінь для нижніх, прищипайте одразу кілька пазух.