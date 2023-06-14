Увеличит урожай в разы: как правильно формировать стебли огурцов
Источник:Зеленый дом
Урожай огурцов зависит от развития корневой системы. А чтобы с этим все было хорошо, нужно приложить определенные усилия.
Хотя огурцы достаточно просты в выращивании, но не всем огородникам удается получить много плодов. Существуют определенные процедуры которые помогут это сделать. Важно знать как формировать стебли огурцов, чтобы получить хороший урожай.
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Для чего прищипывать огурцы
При выращивании огурцов каждый огородник сталкивается с тем, что становится много боковых побегов. Собственно овощ истощается из-за сильной загущенности, потому что не получает достаточно света и воздуха, и это провоцирует болезни. Для этого существует такая полезная процедура как прищипывание.
- Благодаря прищипыванию лучше развивается корневая система огурцов.
- Сок быстрее доходит до верхней части растения, так что плоды активнее созревают.
- Когда густая посадка – огурцы будут желтеть. Прищипывание помогает избежать этого.
- Растение лучше проветривается и меньше болеет.
Как прищипывать огурцы
При развитии огурцов на них формируются плоды, а в пазухах листьев – побеги. Завязи и боковые побеги следует обрезать на высоте 30-40 сантиметров от земли, одновременно оставив листья. Это нужно делать сразу, пока побеги не вытянулись.
Во второй раз, когда в пазухах есть 3-5 листьев, то завязи оставляем, а боковые побеги – прищипываем. Опять же на высоте около 30-40 сантиметров. На главном стебле огурцы оставляем. Сверху тоже завязи оставляем, тогда как побеги прищипываем, когда на них появится первый лист.
Прищипывание огурцов / Фото "Школа жизни"
- При дальнейшем росте огурцов на каждом уровне из 3-5 листьев по высоте на побегах. оставляем по 2 завязи и по 2 листа. Немного выше оставляем по 3 листа, еще выше – по 4 листа и так вверх.
- Когда огурец прекратил свой рост, стебель нужно закрепить сверху на обоях. Это крепление из металлических столбов, натянутое сеткой.
- Верхушку прищипывают, когда дистанция до земли достигнет 1 метра.
- Обрывайте ненужные усы, чтобы растение не тратило понапрасну влагу.
- Избавляйтесь от больных и желтых листьев сразу.
- Если верхние побеги делают тень для нижних, прищипайте сразу несколько пазух.