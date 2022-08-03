24 канал зібрав список засобів, якими можна легко замінити дорогі побутові товари та мийні засоби. Лиш кілька продуктів можуть замінити більшість побутової хімії, яка є в домі.

Читайте також Дешево та екологічно: як зекономити та зробити пральний порошок власноруч

Головним плюсом таких засобів є нетоксичність та екологічність. Крім того, домашні методи ідеально підійдуть для людей з алергією та допоможуть заощадити кошти.

Оцет

Звичайний харчовий оцет чудово справляється із забрудненнями кахельних, емальованих та металевих поверхонь. За допомогою цього продукту можна відчистити будь-який куточок кухні чи ванни та не витрачати сотні гривень на спеціалізовані мийні засоби.

Які продукти можуть замінити побутову хімію / Фото Unsplash

Завдяки діючим речовинам оцет може впоратися як із жиром, так і з накипом, нальотом та плямами на поверхнях. Його можна використовувати як у чистому вигляді, так і у поєднанні з іншими продуктами.

Крім того, оцет чудово очищає дзеркала – його специфічна структура не залишає розводів та легко забирає забруднення. У поєднанні з содою оцет може стати очищувальною бомбою для унітазів та сильно забруднених емальованих ділянок.

Сода

Універсальний очисник, який є на кожній кухні, допоможе впоратися з будь-яким забрудненням швидко, ефективно та без запаху. За допомогою соди можна почистити:

Плитку;

Духовку;

Витяжку;

Чайники;

Мікрохвильовку;

Раковину та ванну;

Кахель;

Підлогу;

Столові прилади та багато іншого.

Які продукти можуть замінити побутову хімію / Фото Unsplash

Крім того, сода чудово вибілює речі, тож її можна використовувати і під час прання. Сода також допоможе відчистити біле взуття та забруднені прикраси.

Словом, сода – мастхев у кожному домі, за допомогою якого можна очистити будь-що.

Лимонна кислота

Якщо ви маєте жорстку воду та часто стикаєтеся з проблемним накипом у чайнику чи нальотом у ванній, на допомогу прийде лимонна кислота. Цей простий засіб не тільки ефективно відчищає проблемні ділянки, але і повертає речам свіжість та приємний запах.

Лимонна кислота у поєднанні з господарським милом чи найдешевшим порошком може відмити забруднений унітаз та прибрати наліт з кранів.

Які продукти можуть замінити побутову хімію / Фото Unsplash

Крім того, лимонна кислота допоможе відмити духові та мікрохвильові пічки від жиру та нагару. Після її використання у духовках немає ризику отруїтися шкідливими випарами.

Також кислота лимона виступає як природний абсорбент та дезінфектор, і може легко забрати запахи з кухонних робочих поверхонь – дощок з дерева, пластика та кераміки.