Дженніфер Лопес вперше розповіла, як почувається з Беном Аффлеком
Джерело:The Zane Lowe Show
Голлівудська зірка Дженніфер Лопес дала перше інтерв'ю після возз'єднання з Беном Аффлеком. Вона прокоментувала особисте життя й зізналась, що ніколи не була такою щасливою, як зараз.
Днями в Дженніфер Лопес відбулась прем'єра нового хіта Cambia el Paso в дуеті з Rauw Alejandro. У радіоефірі вона презентувала свіжий трек. Хоч зірка всіляко уникала запитань про Бена Аффлека, стало зрозуміло, що поряд з ним вона не сумує за екснареченим Алексом Родрігесом.
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Я дуже щаслива. Я знаю, що люди завжди дивуються. "Як ти? Що відбувається? З тобою все гаразд?" Я ніколи не почувалась краще, ніж зараз,
– заявили Дженніфер Лопес.
"Я думаю, як тільки ви прийдете до цього, з вами відбудуться дивовижні речі. Речі, які, як ви думали, ніколи не повторяться у вашому житті", – додала артистка.
Що відомо про роман Дженніфер Лопес та Бена Аффлека
- Чутки про роман акторів з'явились на початку травня, за два тижні після того, як Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес офіційно розійшлись.
- Спочатку Аффлека помітили біля будинку Джей Ло, а згодом їх застали на гірськолижному курорті в Монтані та в маєтку артистки в Маямі.
- Ширилися припущення, що Дженніфер Лопес хоче переїхати з Маямі до Лос-Анджелеса, щоб бути ближче до Бена Аффлека.
- У середині червня закоханих заскочили за поцілунками в розкішному ресторані Nobu Malibu. Там вони святкували 50-річчя сестри співачки Лінди.
- Нещодавно західна преса писала, що Бен Аффлек хоче вдруге освідчитися Дженніфер Лопес. Пропозицію актор планує зробити в день народження коханої.