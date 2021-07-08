Дженніфер Лопес вперше розповіла, як почувається з Беном Аффлеком

8 липня 2021 , 20:28
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Джерело:

The Zane Lowe Show

Голлівудська зірка Дженніфер Лопес дала перше інтерв'ю після возз'єднання з Беном Аффлеком. Вона прокоментувала особисте життя й зізналась, що ніколи не була такою щасливою, як зараз.

Днями в Дженніфер Лопес відбулась прем'єра нового хіта Cambia el Paso в дуеті з Rauw Alejandro. У радіоефірі вона презентувала свіжий трек. Хоч зірка всіляко уникала запитань про Бена Аффлека, стало зрозуміло, що поряд з ним вона не сумує за екснареченим Алексом Родрігесом. 

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Я дуже щаслива. Я знаю, що люди завжди дивуються. "Як ти? Що відбувається? З тобою все гаразд?" Я ніколи не почувалась краще, ніж зараз,
– заявили Дженніфер Лопес. 

"Я думаю, як тільки ви прийдете до цього, з вами відбудуться дивовижні речі. Речі, які, як ви думали, ніколи не повторяться у вашому житті", – додала артистка. 

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Автор: Марина Джура