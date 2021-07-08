На днях у Дженнифер Лопес состоялась премьера нового хита Cambia el Paso в дуэте с Rauw Alejandro. В радиоэфире она презентовала свежий трек. Хотя звезда всячески избегала вопросов о Бене Аффлеке, стало понятно, что рядом с ним она не скучает по бывшему женизу Алексу Родригесу.

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Я очень счастлива. Я знаю, что люди всегда удивляются. "Как ты? Что происходит? С тобой все в порядке?". Я никогда не чувствовала себя лучше, чем сейчас,

– заявили Дженнифер Лопес.

"Я думаю, как только вы придете к этому, с вами произойдут удивительные вещи. Вещи, которые, как вы думали, никогда не повторятся в вашей жизни", – добавила артистка.

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