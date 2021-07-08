Днями в Дженніфер Лопес відбулась прем'єра нового хіта Cambia el Paso в дуеті з Rauw Alejandro. У радіоефірі вона презентувала свіжий трек. Хоч зірка всіляко уникала запитань про Бена Аффлека, стало зрозуміло, що поряд з ним вона не сумує за екснареченим Алексом Родрігесом.

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Я дуже щаслива. Я знаю, що люди завжди дивуються. "Як ти? Що відбувається? З тобою все гаразд?" Я ніколи не почувалась краще, ніж зараз,

– заявили Дженніфер Лопес.

"Я думаю, як тільки ви прийдете до цього, з вами відбудуться дивовижні речі. Речі, які, як ви думали, ніколи не повторяться у вашому житті", – додала артистка.

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