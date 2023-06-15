Як зберігати тюльпани у вазі довше: важливі моменти, щоб вони залишалися свіжими
15 червня 2023, 11:37Читать новость на русском
Тюльпани – ніжні та прекрасні квіти, які приносять задоволення усім. Для того, щоб вони стояли довше, треба створити для них умови, наближені до природних.
Тюльпанам потрібні особливі умови для довгого зберігання. Це стосується поливу, світла, обрізки та інших нюансів. 24 Канал розповість, як доглядати за тюльпанами у вазі, щоб довго стояли.
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Як доглядати за тюльпанами у вазі
- Продезінфікуйте вазу антибактеріальним засобом та наповніть холодною водою.
- Не потрібно набирати велику кількість води, достатньо на рівні 7 сантиметрів.
- Можна додати у вазу кілька кубиків льоду.
- Щодня змінюйте воду у вазі, щоб вона була свіжою.
- Відрізайте зайве листя, яке потрапляє у воду.
- Підрізайте стебла на 1 сантиметр кожного дня. Зріз повинен бути прямим, щоб квіти краще вбирали воду.
Підрізування тюльпанів / Фото "Сад Фасад"
- Для того, щоб квіти довше стояли, можна додавати у воду з вазою аспірин або активоване вугілля.
- Стебла можна легенько проколювати голкою, щоб до квітів краще надходив кисень.
- Не варто ставити тюльпани біля батареї, каміну чи на інше місце, де потраплятимуть прямі сонячні промені.
- Не поєднуйте їх разом із нарцисами, ліліями та трояндами. Це не дуже хороше для них сусідство.
- Можна покласти їх у газету та в холодильник на 1-2 години. Це збільшить тривалість їхнього зберігання.