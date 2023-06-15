Тюльпанам потрібні особливі умови для довгого зберігання. Це стосується поливу, світла, обрізки та інших нюансів. 24 Канал розповість, як доглядати за тюльпанами у вазі, щоб довго стояли.
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Як доглядати за тюльпанами у вазі
- Продезінфікуйте вазу антибактеріальним засобом та наповніть холодною водою.
- Не потрібно набирати велику кількість води, достатньо на рівні 7 сантиметрів.
- Можна додати у вазу кілька кубиків льоду.
- Щодня змінюйте воду у вазі, щоб вона була свіжою.
- Відрізайте зайве листя, яке потрапляє у воду.
- Підрізайте стебла на 1 сантиметр кожного дня. Зріз повинен бути прямим, щоб квіти краще вбирали воду.
Підрізування тюльпанів / Фото "Сад Фасад"
- Для того, щоб квіти довше стояли, можна додавати у воду з вазою аспірин або активоване вугілля.
- Стебла можна легенько проколювати голкою, щоб до квітів краще надходив кисень.
- Не варто ставити тюльпани біля батареї, каміну чи на інше місце, де потраплятимуть прямі сонячні промені.
- Не поєднуйте їх разом із нарцисами, ліліями та трояндами. Це не дуже хороше для них сусідство.
- Можна покласти їх у газету та в холодильник на 1-2 години. Це збільшить тривалість їхнього зберігання.