24 канал зібрав корисні поради, які допоможуть почистити шкіряне взуття та залишити його у чудовому стані навіть взимку.

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Очистка вручну

Прати шкіряне взуття, будь то кросівки чи черевики – не можна ні за яких умов. Перепади температури можуть ще більше пошкодити поверхню шкіри та утворити тріщини, які пропускатимуть холод і будуть виглядати дуже неестетично.

Мити та прати шкіряне взуття треба виключно вручну, за допомогою м'якої ганчірки та неагресивних мийних засобів.

Як доглядати за шкіряним взуттям взимку / Фото Unsplash

Зволожуйте шкіру від морозу

Як і шкіра ваших рук та лиця, шкіра на взутті потребує живлення та захисту від морозів. Щоб ваша улюблена пара не розтріскалася та пошкодилася від аномального холоду, варто мазати її жирними засобами, які допоможуть відштовхнути мороз.

Для такого підійдуть як креми для рук на масляній основі, так і олія, вазелін чи інші зволожуючі засоби. Якщо ви переживаєте, що ваше взуття може пошкодитися від домашніх засобів, купіть у магазині спеціальні креми та гелі для шкіряного взуття.

Як доглядати за шкіряним взуттям взимку / Фото Unsplash

Чистьте взуття від солі

Взимку на взутті часто осідають залишки солі та піску, якими посипають дороги. Вони можуть серйозно пошкодити шкіру та утворити мікротріщини на поверхні.

Щоб позбутися слідів від солі, можна використати розчин води та оцту. Просто розбавте у склянці води кілька столових ложок оцту, вмокніть у ганчірку та ніжно протріть поверхню, не втираючи розчин у шкіру. Після цього взуття треба ще раз протерти ганчіркою з чистою водою.

Як доглядати за шкіряним взуттям взимку / Фото Unsplash