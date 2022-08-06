24 канал з'ясував, як правильно доглядати за заміокулькасом та не спричинити загибель екзотичної рослини.

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У домашніх умовах заміокулькас почувається комфортно, проте має кілька вимог до освітлення та зволоження.

Куди поставити заміокулькас

Ця рослина полюбляє напівтінь – там вона буде почуватися найкомфортніше. При цьому заміокулькас можна поставити і в тінь – але це значно сповільнить його зростання та розвиток.

Також заміокулькас треба регулярно повертати іншим боком до сонця – це робиться для того, щоб у рослини не падали листки та в'яли гілки.

Як доглядати за заміокулькасом / Фото Unsplash

У який ґрунт садити заміокулькас

Ця рослина полюбляє пухкий та повітропроникний ґрунт, тож для нього чудово підійде дерновий субстрат, змішаний з листовим ґрунтом, торфом та піском. Одразу при посадці краще дати у землю трохи перегною для підживлення. На дні горщика має бути дренажний шар з керамзиту щонайменше в 5 сантиметрів заввишки.

Як доглядати за заміокулькасом / Фото Freepic

Як поливати заміокулькас

Поливати цю рослину треба в міру – занадто багато вологи може бути згубним фактором для заміокулькаса. Заміокулькас може вижити кілька місяців без поливу, проте садівники все ж рекомендують зволожувати рослину, коли ґрунт у горщику починає пересихати.

У посушливі літні дні ґрунт має бути постійно ледь вологим – як тільки земля у горщику почала підсушуватися, треба зросити рослину водою. Взимку заміокулькас треба поливати рідко, коли ґрунт вже майже повністю сухий.

Використовувати треба теплу відстояну воду. Також нею треба щомісяця промивати листя.

Як доглядати за заміокулькасом / Фото Freepic

Яку температуру любить заміокулькас

Оскільки заміокулькас – теплолюбна рослина, його без проблем можна тримати в квартирі навіть у спекотні дні. А от коли настають морози, температуру краще тримати в діапазоні +15 – +18 градусів за Цельсієм.

Як доглядати за заміокулькасом / Фото Freepic