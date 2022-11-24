24 канал з'ясував, як правильно доглядати за вибагливою та красивою орхідеєю взимку – відповідна турбота та дотримання простих правил можуть врятувати рослини.
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Як поливати орхідею взимку
Орхідея – вологолюбна рослина, яка потребує регулярного зволоження навіть взимку. Звісно, частота поливу у холодну пору року буде меншою – поливати орхідеї взимку варто раз на 10 днів.
Чим більший горщик у вашої рослини, тим частіше треба зволожувати землю.
Як доглядати за орхідеями взимку / Фото Unsplash
Що не можна робити з орхідеями взимку
Ціла низка дій може нищівно вплинути на вашого зеленого виконавця. Серед них:
- Перелив чи пересушення ґрунту– занадто багато вологи може спричинити хвороби коренів та загибель рослини, а пересушення сповільнить розвиток суцвіть та може знищити листки орхідеї.
- Регулярне переставляння рослини з місця на місце – орхідеї, як й інші рослини, важко сприймають "переселення" та можуть захворіти від стресу. Крім того, небажані переставляння можуть негативно вплинути на цвітіння та загальний розвиток рослини.
- Поливати розетку рослини – вода може застоятися в розетці та спричинити загнивання зсередини, а також призвести до хвороб рослини.
- Поливати занадто теплою водою – орхідеї люблять теплу воду, проте перегинати з температурою, щоб зігріти рослину, не варто. Гранична температура поливу – +50 градусів, в ідеалі – 35 градусів за Цельсієм.
Як доглядати за орхідеями взимку / Фото Unsplash