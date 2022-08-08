24 канал підібрав кілька порад для догляду за орхідеями. Ці ніжні квіти можуть бути буде вразливі та швидко загинути від стресу, тож необхідно дотримуватися комфортних для них умов.

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Як часто треба поливати орхідею

Щоб ви отримали красиве та рясне цвітіння, рослину треба поливати дуже часто. Не можна припускати, щоби тропічна квітка стояла довгий час у сухому середовищі. Як тільки ґрунт у горщику повністю висохне, рослину треба поливати – інакше коріння всохне, а квітка загине.

Не варто і перенавантажувати орхідею водою – від великої кількості влоги коріння може загнити, що також призведе до смерти рослини.

Як доглядати за орхідеями / Фото Unsplash

Щоб розуміти, коли вже пора поливати орхідею, можна подивитися на її корені, які є не поверхні. Якщо вони стали світлими – орхідею можна поливати.

Раз на кілька місяців орхідеї можна влаштовувати "тропічну зливу" – ставити рослину під кран чи душ, ополіскуючи її повністю та протираючи листя – це сприяє росту та розвитку орхідеї.

Куди поставити орхідею

Орхідею – світлолюбні рослини, тож ставити їх варто поближче до природного освітлення. Для цих рослин добре підійдуть підвіконня чи балкон.

Якщо у вас немає можливості поставити орхідею на підвіконня, треба раз на кілька днів все ж підносити квітку до сонця та залишати так на кілька годин.

Як доглядати за орхідеями / Фото Unsplash

Ця тропічна квітка дуже не люблять протягів та перепадів температур, тож краще не ставити орхідею поблизу кондиціонера чи батареї.

Щоб стебло орхідеї не зламалося та не пошкодилося, треба знайти паличку чи купити спеціальну підставку для орхідей, яка триматиме і стебло, і квіти.

Яку землю обрати для орхідеї

Орхідеї не ростуть безпосередньо в землі, тому їм необхідний цікавий субстрат з кори та моху. Його можна купити як в магазині, так і зібрати власноруч.

Щоб правильно посадити чи пересадити рослину, на дно горщика з отворами треба покласти дренаж з керамзиту, за ним – кору дерев середнього розміру, і тільки зверху – малі частинки кори та мох, який може утримати вологу.

Як доглядати за орхідеями / Фото Unsplash