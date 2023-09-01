Звичайно, що у догляді за хризантемами, як і за іншими квітами, важливо врахувати їхні особливості та відповідно до них діяти. Зараз розповімо про це більше.

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Як правильно садити хризантемами

Варто знати, що хризантеми дуже люблять сонце та тепло, тож таку ділянку й треба обирати. У тіні цвітіння не буде таким рясним. А от на зиму квіти слід покривати, аби не змерзли.⁣⠀

Рослини можна саджати та пересаджувати у різні пори: як навесні, так і восени. Весною садять, коли нема вже нічних заморозків. А от в осінній сезон – щонайменше за 2-3 тижні до початку стабільних холодів. Зазвичай у місце для посадки вносять пів відра перегною, компосту, або біогумусу.



Посадка хризантем / Фото Shutterstock

⁣Не слід вміщати саджанці дуже глибоко. Після садіння необхідно їх полити. Квіти садять за схемою: 30 на 30. Бо інакше їм не вистачить місця для росту та цвітіння. Важливо пам'ятати про внесення добрив, найкраще – комплексних.

Як доглядати за хризантемами

Сорти великих хризантем вирощують в 1 або в 3 стебла з 1 квіткою на кожному з них. Також для таких квітів потрібне прищипування. Його треба проводити, коли з'явиться 8-й листок: тоді прищипують верхівку. Далі квітка нарощує нові та нові пагони, і власне з них залишають 2-3 найпотужніших, решту – варто видалити.

Великі хризантеми слід пасинкувати – тобто, обрізати бічні пагони, аби квіти не ставили дрібними. Таке роблять час від часу.



Обрізка хризантем / Фото Alamy.com

Найкраще проводять зиму в землі лише корейські види хризантем, але якщо їх добре накрити. Це потрібно, щоб вберегти наші саджанці від морозів. Фахівці радять підрізати кущі на 15-20 сантиметрів над рівнем землі, після того, як вони відцвіли.