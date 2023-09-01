Конечно, в уходе за хризантемами, как и за другими цветами, важно учесть их особенности и в соответствии с ними действовать. Сейчас расскажем об этом больше.

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Как правильно сажать хризантемы

Следует знать, что хризантемы очень любят солнце и тепло Такой участок и нужно выбирать. В тени цветение не будет таким обильным. А вот на зиму цветы следует покрывать, чтобы не замерзли. ⁣⠀

Растения можно сажать и пересаживать в разное время: как весной, так и осенью. Весной сажают, когда нет уже ночных заморозков. А вот в осенний сезон – по меньшей мере за 2-3 недели к началу стабильных холодов. Обычно на место для посадки вносят пол ведра перегноя, компоста или биогумуса.



Посадка хризантем / Фото Shutterstock

⁣Не следует вмещать саженцы слишком глубоко. После посадки необходимо их полить. Цветы сажают по схеме: 30 на 30. Иначе им не хватит места для роста и цветения. Важно помнить о внесении удобрений, лучше всего – комплексных.

Как ухаживать за хризантемами

Сорта больших хризантем выращивают в 1 или в 3 стебля с 1 цветком на каждом из них. Также для таких цветов нужная прищипка. Его нужно проводить, когда появится 8-й лист: тогда прищипывают верхушку. Далее цветок наращивает новые и новые побеги, и собственно из них оставляют 2-3 самых мощных, остальные – удалить.

Большие хризантемы следует пасынковать – то есть, обрезать боковые побеги, чтобы цветы не ставили мелкими. Такое делают время от времени.



Обрезка хризантем / Фото Alamy.com

Лучше всего проводят зиму в земле только корейские виды хризантем, но если их хорошо накрыть. Это нужно, чтобы уберечь наши саженцы от морозов. Специалисты советуют подрезать кусты на 15-20 сантиметров над уровнем земли после того, как они отцвели.