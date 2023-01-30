Чорний одяг залишатиметься чорним: як правильно прати та доглядати за темними речами

Чорний одяг має звичку ставати світлішим з часом, втрачати свою початкову яскравість та розтягуватись. Щоб уникнути швидшого псування та старішання чорних речей, варто знати, як правильно за ними доглядати та прати.

Чорний одяг потребує особливого підходу в догляді – ягкщо належно не піклуватися про темні елементи гардероба, вони скоро втратять початкову красу, пише 24 Канал.

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Як правильно прати чорний одяг в машинці

Пральна машинка – найпоширеніший прилад для того, щоб швидко попрати будь-який одяг. Та чорні речі не можна просто закинути до пралки, як і звичайний одяг – потрібно послуговуватися кількома простими правилами, які вбережуть чорний одяг:

Прати чорні та темні речі дуже часто не варто – через часте тертя колір та структура чорного одягу можуть пошкодитися;

Якщо на одязі з'явилась пляма від дезодоранту, чи точкове забруднення, краще забрати її вручну, не кидаючи річ у пральну машинку;

Прати чорні речі в машинці варто в холодній (до 30 градусів за Цельсієм) воді та з режимом для делікатних тканин;

Перед пранням обов'язково потрібно вивертати чорний одяг, щоб лицьова сторона не пошкодилася від тертя та не втратила свій колір.

У пранні чорного найкраще використовувати гелі для прання одягу – пральний порошок у гранулах може застрягти в тканині та залишити на ній білі розводи, які важко вимити. Ідеально для прання підходять спеціалізовані гелі для чорного одягу.

Як доглядати за чорним одягом / Фото Unsplash

Як правильно прати чорні речі вручну

Якщо ваші чорні речі не передбачені для прання в машинці, бо ж ви не впевнені, що тканина може витримати навантаження пралки, потрібно знати, як очистити річ вручну. Таке прання є найбільш щадним для чорного одягу та допоможе зберегти його яскравим довше.

Щоб не зіпсувати чорний одяг, поки ви його перете, варто дотримуватися кількох простих правил:

Прати чорні речі потрібно у холодній воді – гаряча вода може вивести колір з тканини та зробити її тьмяною;

Не можна залишати чорні речі довго відмокати у воді – замочування має бути не більше ніж 30 хвилин;

Домашні засоби можуть допомогти зберегти колір – сіль та сода можуть не тільки пом'якшити тканину, але і відновити насичений чорний колір, а оцет має спроможність закріпити чорний колір та зменшити шанс вимивання кольору.

Як доглядати за чорним одягом / Фото Unsplash

Сушіння чорних речей

Сушіння чорного одягу може прямо вплинути на його стан. Ні в якому разі не можна сушити чорні футболки, гольфи та інші речі під прямим сонячним повітрям – чорний колір може легко вигоріти, а річ – зіпсуватися.

Не варто також сушити чорні речі там, де зависока вологість та немає циркуляції повітря – чекати, поки чорна річ висохне у закритій ванній чи у кімнаті, де закриті вікна, не варто.

Ні в якому разі не варто класти чорні речі сушитися на батареї та обігрівачі – це не тільки може спровокувати пожежу, але і зіпсувати чорні елементи одягу високою температурою.

Як доглядати за чорним одягом / Фото Unsplash