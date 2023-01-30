Черная одежда нуждается в особом подходе в уходе – если должно не заботиться о темных элементах гардероба, они скоро потеряют первоначальную красоту, пишет 24 Канал.

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Как правильно стирать черную одежду в машинке

Стиральная машинка – самый распространенный прибор для того, чтобы быстро постирать любую одежду. Но черные вещи нельзя просто забросить в стиралку, как и обычную одежду – нужно использовать несколько простых правил, которые уберегут черную одежду:

Стирать черные и темные вещи очень часто не стоит – из-за частого трения цвет и структура черной одежды могут повредиться;

Если на одежде появилось пятно от дезодоранта или точечное загрязнение, лучше забрать его вручную, не бросая вещь в стиральную машинку;

Стирать черные вещи в машинке следует в холодной (до 30 градусов по Цельсию) воде и с режимом для деликатных тканей;

Перед стиркой обязательно нужно выворачивать черную одежду, чтобы лицевая сторона не повредилась от трения и не потеряла свой цвет.

В стирке черного лучше использовать гели для стирки одежды – стиральный порошок в гранулах может застрять в ткани и оставить на ней трудно вымыть белые разводы. Идеально для стирки подходят специализированные гели для черной одежды.

Как ухаживать за черной одеждой / Фото Unsplash

Как правильно стирать черные вещи вручную

Если ваши черные вещи не предусмотрены для стирки в машинке, потому что вы не уверены, что ткань может выдержать нагрузку стирали, нужно знать, как очистить вещь вручную. Такая стирка наиболее щадящая для черной одежды и поможет сохранить ее ярким дольше.

Чтобы не испортить черную одежду, пока вы ее стираете, следует придерживаться нескольких простых правил:

Стирать черные вещи нужно в холодной воде – горячая вода может вывести цвет из ткани и сделать ее тусклой;

Нельзя оставлять черные вещи долго отмокать в воде – замачивание должно быть не более 30 минут;

Домашние средства могут помочь сохранить цвет – соль и сода могут не только смягчить ткань, но и восстановить насыщенный черный цвет, а уксус может закрепить черный цвет и уменьшить шанс вымывания цвета.

Как ухаживать за черной одеждой / Фото Unsplash

Сушка черных вещей

Сушка черной одежды может напрямую повлиять на ее состояние. Ни в коем случае нельзя сушить черные футболки, гольфы и прочие вещи под прямым солнечным воздухом – черный цвет может легко выгореть, а вещь – испортиться.

Не стоит также сушить черные вещи там, где слишком высокая влажность и нет циркуляции воздуха – ждать, пока черная вещь высохнет в закрытой ванной или в комнате, где закрыты окна, не стоит.

Ни в коем случае не стоит класть чёрные вещи сушиться на батареи и обогреватели – это не только может спровоцировать пожар, но и испортить чёрные элементы одежды высокой температурой.

Как ухаживать за черной одеждой / Фото Unsplash