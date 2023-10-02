Де і як зберігати капусту на зиму, щоб вона не згнила
Після збору капусти кожен городник хоче, аби вона довго зберігалась. Для цього існує кілька оптимальних варіантів.
Варто розуміти, що зберіганню підлягають лише середньо- та пізньостиглі сорти капусти. Саме вони можуть простояти кілька місяців і не гнити. Де і як їх правильно зберігати, аби не чорніли – підкаже 24 Канал.
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Де і як зберігати капусту: способи
Існує зручний спосіб, як зберігати капусту в підвалі чи льосі. Качан треба перемотати тугою та щільною ниткою й почепити її на шнурок в темному й прохолодному приміщенні. Перевага такого способу у тому, що овочі не займуть багато місця й не будуть контактувати з іншими поверхнями. При такому методі варто залишити верхні листки, адже згодом вони захистять інші шари від гниття.
Зберігання капусти в підвішеному стані Agronomu.com
- Хороший та надійний спосіб – тримати капусту в у ящиках, але в таких, що мають дірки. Це важливо для нормальної вентиляції та підтримки вологості.
Зберігання капусти в ящиках / Фото "Сад-фасад"
Можна ще розкласти овочі в ящик та засипати сухим піском. Тобто, шар капусти, шар піску. І так до тих пір, поки не буде заповнений повністю.
Зберігання капусти на полицях / Фото Good Harvest
- Також дозволяється зберігати качани капусти на дерев'яних полицях у підвалі чи льосі. Лише треба залишити між ними відстань 3-5 сантиметрів.
Зберігання капусти в домашніх умовах
Загалом зберігати капусту у квартирі можна, але навряд чи ви будете тримати качани в спальні чи в залі. Оптимальний варіант – балкон або холодильник. Балкон для зберігання овочів має бути засклений та утеплений, аби капуста не псувалась й не чорніла. Можна тримати в коробках чи ящиках.
У холодильнику теж можна зберігати, єдине – має бути стабільно низька температура, без перепадів. Якщо тримати її у природному вигляді, то верхні листки можуть сохнути й треба буде їх вирізати. Щоб такого не було, рекомендується обмотувати качани харчовою плівкою.