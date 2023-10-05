Очищені чи в шкарлупі: які горіхи зберігаються найдовше

У горіхах залишаються корисні властивості лише, якщо правильно їх зберігати. Таким чином, вони можуть простояти навіть до двох років.

Перед зберігання горіхів, важливо їх добре просушити. Можна під сонячним промінням або вдома в духовці. Якщо цього не зробити – вони можуть погнити й тоді вже ніяк не врятуєш. Де і як покласти горіхи на зберігання – знає 24 Канал.

Де це Не можна зберігати горіхи у цьому місці

Чи можна тримати горіхи в коморі

Волоські горіхи зберігаються довший термін у шкарлупі, а не очищеними. Якщо дотримуватися умов зберігання, вони можуть стояти так навіть 3 роки. Важливо, аби світло та повітря не проникало до самого ядра.

Якщо ви хочете тримати їх в коморі, то є один нюанс. Вони можуть набрати запахи інших овочів, з якими лежать поруч. Тож краще перекласти горіхи у пакет та поставити в морозильну камеру на 2-3 дні. А вже потім переміщуємо в льох. Перед тим, їх рекомендується добре висушити: тоді є шанс продовжити термін їх зберігання.

Кімнатна температура не підходить для тримання горіхів. Утім, якщо маєте балкон або лоджію, це гарний варіант. Там вони простоять довше.

Де краще зберігати горіхи

Довго вони будуть зберігатися в холодильнику або морозильній камері. Ядро горіхів треба заздалегідь очистити від шкаралупи. Тоді кладемо в пакетики десь по 200-300 грамів. Також можна поставити горішки в пластикову місткість.

Очищені горіхи / Фото Agro-Ukraine

Однак, добре подивіться, біля чого ви ставите горіхи. Бажано, щоб біля них не було продуктів з різким запахом. У холодильнику без шкарлупи можуть стояти 4-5 місяців, тоді як в морозилці – близько 1 року.

У чому варто тримати горіхи

Горіхи оптимально зберігати в тканинних мішках, у сітках, ящиках з дерева чи пластику, у картонних коробках. Якщо у приміщенні висока вологість або немає достатньо повітря, тоді є один лайфхак. Треба розмістити між ящиками або мішками з горіхами силікагель або тирсу.