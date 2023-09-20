Є одне місце: як і де зберігати гарбузи, щоб простояли аж до весни

Осінь – це час збору гарбузів з ділянки. Деякі городники одразу щось готують з них, а іншим – треба залишити їх на зберігання.

Гарбузи належать до тих овочів, яким треба створити сприятливі умови для зберігання. Це допоможе уникнути передчасного загнивання. 24 Канал розкаже, як і де правильно тримати гарбузи.

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Як правильно зберігати гарбузи: дієві поради

Найкраще тривалий час тримати гарбузи середнього або великого розміру. Хворі та пошкоджені плоди треба викинути, бо вони заражають інші.

Після збору урожаю з ділянки, варто десь на тиждень покласти їх в приміщення, де температура становить +25-28, а вологість – 85%. Недостатньо спілі овочі ще можуть дозріти. До того ж повинна ущільнитися шкірка.

Якщо ви помітили на плодах малі дірки або вм'ятини, можна обприскати їх 3%-им розчином марганцівки. Так, вони не почнуть гнити.



Марганцівка / Фото "Добробут"

На тривале зберігання овочі кладуть лише в сухі та прохолодні місця. Бо якщо висока волога, то може з'явитися грибок.

Ідеальним варіантом, щоб покласти гарбузи, є підвал або льох. Усі плоди треба поставити на полиці або в ящики, або не було контакту з бетоном. Бо від холодного металу можуть гнити.



Гарбузи в ящику / Фото "Земляк"

Пам'ятайте, що плоди краще зберігати хвостиком вгору. Так, вони довше простоять. Оптимальні умови для них – це холод, темнота та сухість. Час від часу фахівці радять оглядати гарбузи. Якщо ви помітили на овочі темні плями, то забирайте з собою та щось з нього готуйте. Бо зберігатися довго він вже не буде.