Есть одно место: как и где сохранять тыквы, чтобы простояли аж к весне

Осень – это время сбора тыквы с участка. Некоторые огородники сразу что-то готовят из них, а другим нужно оставить их на хранение.

Тыквы относятся к тем овощам, которым нужно создать благоприятные условия для хранения. Это поможет избежать преждевременного загнивания. 24 Канал расскажет, как и где правильно держать тыквы.

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Как правильно хранить тыквы: действенные советы

Лучший вариант – длительное время держать тыквы среднего или большого размера. Больные и поврежденные плоды следует выбросить, потому что они заражают другие.

После сбора урожая с участка стоит где-то на неделю положить их в помещение, где температура составляет +25-28, а влажность – 85%. Недостаточно спелые овощи еще могут созреть. К тому же должна уплотниться кожура.

Если вы заметили на плодах малые дыры или вмятины, можно опрыскать их 3%-ным раствором марганцовки. Так, они не начнут гнить.



Марганцовка / Фото "Добробут"

На продолжительное хранение овощи кладут только в сухие и прохладные места. Ибо если высокая влажность, то может появиться грибок.

Идеальным вариантом, чтобы положить тыквы, является подвал или погреб. Все плоды нужно поставить на полки либо в ящики, чтобы не было контакта с бетоном. Ибо от холодного металла могут гнить.



Тыквы в ящике / Фото "Земляк"

Помните, что плоды лучше хранить хвостиком вверх. Так, они дольше простоят. Оптимальные условия для них – это холод, темнота и сухость. Иногда специалисты советуют осматривать тыквы. Если вы заметили на овощах темные пятна, тогда забирайте с собой и готовьте из него. Потому что долго сохраняться он уже не будет.