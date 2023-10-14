Ви робили це неправильно: як почистити холодильник, щоб він довго залишався чистим

Фахівці з'ясували, що окремі відділення холодильника є в три рази бруднішими, ніж сидіння унітазу. Особливо велика кількість бактерій міститься у дверцятах цієї побутової техніки.

Експерти кажуть, що дверцята холодильника вважаються найтеплішою його частиною. Оскільки бактерії розвиваються за високих температур, то це створює умови для їх розмноження. Дізнайтеся, як часто та як правильно чистити холодильник, аби він завжди залишався чистим.

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Як і скільки разів треба мити холодильник

Зазвичай люди забувають помити дверні відділення холодильника. Відповідно, там накопичуються шкідливі бактерії. Аби мікроби не розвивалися у вашій побутовій техніці, треба робити генеральне прибирання принаймні 1 раз у сезон. Оптимально проводити таку процедуру, коли холодильник порожній.

Якщо у вашому кухонному приладі є певні продукти, їх треба витягти звідси. Також треба дістати з холодильника усі полиці та ящики. Беремо мильний розчин та починаємо ретельно все очищати. Краще не користуватися у такій ситуації агресивними хімічними засобами. Тому що їх частинки можуть залишитись у приладі та перенестися на продукти, коли ви поставите їх на місце.

Рекомендується промивати всі полиці та ящики теплим мильним розчином, аби все продезінфікувати. Не забувайте про зовнішню частину холодильника, витираючи його від бруду та слідів пальців. Особливу увагу зверніть на ручку, бо там зазвичай дуже багато бактерій.

Експерти кажуть, що правильно чистити холодильник зверху донизу, аби не забруднити місця, які ви встигли помили до цього. Після закінчення процедури, необхідно добре висушити всі поверхні.

Як усунути неприємний запах у холодильнику

Перевіреним засобом, яким можна позбутися запаху з холодильника, є звичайна харчова сода. Все дуже просто: насипте 1 склянку речовини у місткість з пластику та помістіть її до задньої поверхні холодильника. Двері щільно закрийте.

Вже за кілька годин ви зрозумієте, що запах зник, бо сода усуває будь-які погані аромати. Якщо ви будете використовувати такий спосіб, то соду треба змінювати 1 раз у 2-3 місяці.

Якщо у вас вдома є певні подряпини на склі, то є дієві засоби, якими можна їх позбутися.