Эксперты говорят, что дверца холодильника считается самой теплой его частью. Поскольку бактерии развиваются при высоких температурах, это создает условия для их размножения. Узнайте, как часто и как правильно чистить холодильник, чтобы он оставался чистым.

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Как и сколько раз нужно мыть холодильник

Обычно люди забывают вымыть дверные отделения холодильника. Соответственно, там скапливаются вредные бактерии. Чтобы микробы не развивались в вашей бытовой технике, нужно делать генеральную уборку по крайней мере 1 раз в сезон. Оптимально проводить такую процедуру, когда холодильник пуст.

Если в кухонном приборе есть определенные продукты, их надо извлечь отсюда. Также нужно достать из холодильника все полки и ящики. Берем мыльный раствор и начинаем тщательно все очищать. Лучше не использовать в такой ситуации агрессивные химические средства. Так как их частицы могут остаться в приборе и перенестись на продукты, когда вы поставите их на место.

Рекомендуется промывать все полки и ящики теплым мыльным раствором, чтобы все продезинфицировать. Не забывайте о наружной части холодильника, вытирая его от грязи и следов пальцев. Особое внимание обратите на ручку, потому что там обычно очень много бактерий.

Эксперты говорят, что правильно чистить холодильник сверху вниз, чтобы не испачкать места, которые вы успели до этого помыть. После окончания процедуры, необходимо хорошо высушить все поверхности.

Как устранить неприятный запах в холодильнике

Проверенным средством, которым можно избавиться от запаха из холодильника, является обычная пищевая сода. Все очень просто: насыпьте 1 стакан вещества во вместимость из пластика и поместите ее к задней поверхности холодильника. Дверь плотно закройте.

Уже через несколько часов вы поймете, что запах исчез, потому что сода устраняет любые плохие ароматы. Если вы будете использовать такой способ, то соду нужно менять 1 раз в 2-3 месяца.

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