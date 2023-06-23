Гібіскус щедро розцвіте, якщо ви це зробите

Для початківців в квітникарстві гібіскус – це чудовий вибір. Доглядати за ним неважко, тому впорається кожен охочий.

Гібіскус або китайська троянда є досить витривалою квіткою. Вона не боїться протягів, різких перепадів температур, а також проста у поливі та підгодівлі. Зібрали корисні поради, що варто знати про гібіскус.

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Догляд за китайською трояндою

Гібіскус потребує достатньої вологості, тому його слід обприскувати постійно. Квіти гібіскусу можуть не розкриватися цілком, якщо дуже сухо. Втім, поливати китайську троянду варто акуратно, щоб вода не потрапила на квітки. Аби волога краще надходила до рослини, краще брати піддон для горщика з керамзитом, наповнений водою. При цьому вода не повинна бути на дні горщика.



Полив гібіскусу / Фото Pexels

Гібіскус потребує багато світла, тому важливо знайти йому відповідне місце. Рекомендується розмістити горщик з гібіскусом поруч з вікном. Влітку та взимку йому потрібні помірні температури. У теплі пори – це 20-22 градуси, а коли холодно – 14-16 градусів.

Для вирощування гібіскусу необхідно легкий та добре дренований ґрунт. Рекомендована суміш – з дернової, листової, перегнійної землі й піску в пропорції 4:3:1:1. Можна додавати маленькі шматки деревного вугілля до горщика. Слідкуйте, аби вода в горщику не стояла, бо це може негативно впливає на рослину.

У догляді за кімнатним гібіскусом добрива мають велике значення, але важливо дотримуватися правильної дози. Гібіскус вимагає різних типів добрив, залежно від сезону. Весною, під час інтенсивного росту, беріть підживлення, які містять калій та фосфор. В інші періоди можна використовувати будь-які інші добрива, за винятком тих, що містять азот.



Пересадка гібіскусу / Фото Pexels

Гібіскус потрібно пересаджувати щороку, особливо молоді квітки. Для цього процесу треба підготувати землю: 2 частини звичайної землі, 1 піску та 1 торфу. Коли китайській троянді виповниться 3 роки, це можна робити 1 раз на 2-3 роки.