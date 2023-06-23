Гибискус или китайская роза достаточно выносливым цветком. Она не боится сквозняков, резких перепадов температур, а также проста в поливе и подкормке. Собрали полезные советы, что следует знать о гибискусе.

Это интересно 2 дешевых средства, от которых кусты смородины наполнятся ягодами

Уход за китайской розой

Гибискус нуждается достаточной влажности, поэтому его следует опрыскивать постоянно. Цветы гибискуса могут не раскрываться целиком, если очень сухо. Впрочем, поливать китайскую розу следует аккуратно, чтобы вода не попала на цветы. Чтобы влага лучше поступала к растению, лучше брать поддон для горшка с керамзитом, наполненный водой. При этом вода не должна быть на дне горшка.



Полив гибискуса / Фото Pexels

Гибискус требует много света, поэтому важно найти ему подходящее место. Рекомендуется разместить горшок с гибискусом рядом с окном. Летом и зимой ему нужны умеренные температуры. В теплые поры – это 20-22 градуса, а когда холодно – 14-16 градусов.

Для выращивания гибискуса необходимо легко и хорошо дренированная почва. Рекомендуемая смесь – из дерновой, листовой, перегнойной земли и песка в пропорции 4:3:1:1. Можно добавлять маленькие куски древесного угля в горшок. Следите, чтобы вода в горшке не стояла, потому что это может негативно влиять на растение.

В уходе за комнатным гибискусом удобрения имеют большое значение, но важно соблюдать правильную дозу. Гибискус требует разных типов удобрений в зависимости от сезона. Весной, во время интенсивного роста, берите подкормку, содержащие калий и фосфор. В другие периоды можно использовать любые другие удобрения, за исключением содержащих азот.



Пересадка гибискуса / Фото Pexels

Гибискус нужно пересаживать каждый год, особенно молодые цветы. Для этого процесса нужно подготовить землю: 2 части обычной земли, 1 песок и 1 торф. Когда китайской розе исполнится 3 года, это можно делать 1 раз в 2-3 года.