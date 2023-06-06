Головки капусти будуть гігантськими: як часто треба поливати овоч

Капуста має свої вимоги до поливу. Якщо їй бракує води, то листя й качани формуватися не будуть. Натомість велика кількість води теж негативно впливає на капусту, тож треба знати, як її часто поливати.

Капуста потребує регулярного зволоження, особливо в період активного росту. Вода необхідна для руху поживних речовин у рослині. Регулярне поливання знижує стрес та підтримує стійкість капусти. Зібрали корисні поради щодо поливу капусти.

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Як часто треба поливати капусту

Капуста розвивається на городі поступово. Перший етап триває від сівби насіння до перших паростків. Другий період займає висаджування розсади в землю та розвиток плодів. Розвиток капусти завершується збором врожаю.

Загалом капуста не дуже любить велику кількість води. Потрібно все робити в міру. Молодим сортам потрібна більша волога , але заливати рослину не потрібно, бо коріння загине.

, але заливати рослину не потрібно, бо коріння загине. Недостатнє зволоження робить її більш вразливою до хвороб і шкідників. Якщо капусті бракує води, це легко зрозуміти – вона починає жовтіти .

. У період активного росту треба поливати капусту раз на 2 дні по 2-3 літри води під кущ. Коли коріння починають міцнішати , варто припинити поливання. Ранню капусту поливають 10 разів. Коли на вулиці спека, земля потребує більше води, ніж зазвичай.

, варто припинити поливання. Ранню капусту поливають 10 разів. Коли на вулиці спека, земля потребує більше води, ніж зазвичай. Капусту краще поливати рано-вранці або пізно-ввечері. Беремо теплу воду +20-25. Можна поєднувати поливи з внесенням добрив. Не забуваймо розпушувати ґрунт: таким чином, вода краще буде надходити до коріння.



Полив капусти лійкою / Фото Vetobereg

Якщо надворі довгий час хмарно та нема сонця, поливати рослину можна раз у 5-6 днів, а коли сонячно – раз на 2-3 дні.

Полив треба проводити так, щоб вода надходила до кореневої системи. Це прискорить ріст й розвиток капусти. Скориставшись лійкою та шлангом, можна поливати її як під корінь, так і між рядами.

Найпростіший спосіб, який не потребує вкладень – поливати кожен кущ вручну теплою водою із лійки. Холодну воду краще не використовувати, бо вона може спричиняти хвороби капусти.