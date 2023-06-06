Головки капусты будут гигантскими: как часто нужно поливать овощ

Капуста имеет свои требования к поливу. Если ей не хватает воды, то листья и кочаны формироваться не будут. Большое количество воды тоже негативно влияет на капусту, поэтому нужно знать, как ее часто поливать.

Капуста нуждается в регулярном увлажнении, особенно в период активного роста. Вода необходима для движения питательных веществ в растении. Регулярная поливка снижает стресс и поддерживает стойкость капусты. Собрали полезные советы относительно полива капусты.

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Как часто нужно поливать капусту

Капуста развивается в огороде постепенно. Первый этап длится от посева семян до первых ростков. Второй период занимает высадку рассады в землю и развитие плодов. Развитие капусты завершается сбором урожая.

В общем, капуста не очень любит большое количество воды. Надо все делать в меру. Молодым сортам нужна большая влага , но заливать растение не нужно, потому что корни погибнут.

, но заливать растение не нужно, потому что корни погибнут. Недостаточное увлажнение делает ее более уязвимой к болезням и вредителям. Если у капусты не хватает воды, это легко понять – она начинает желтеть .

. В период активного роста нужно поливать капусту раз в 2 дня по 2-3 литра воды под куст. Когда корни начинают крепнуть , следует прекратить поливку. Раннюю капусту поливают 10 раз. Когда на улице жара, земля нуждается в большей воде, чем обычно.

, следует прекратить поливку. Раннюю капусту поливают 10 раз. Когда на улице жара, земля нуждается в большей воде, чем обычно. Капусту лучше поливать рано утром или поздно вечером. Берем теплую воду +20-25. Можно совмещать поливы с внесением удобрений. Не забывайте разрыхлять почву: таким образом, вода лучше будет поступать к корням.



Полив капусты воронкой / Фото Vetobereg

Если на улице долгое время облачно и нет солнца, поливать растение можно раз в 5-6 дней, а когда солнечно – раз в 2-3 дня.

Полив нужно производить так, чтобы вода поступала к корневой системе. Это ускорит рост и развитие капусты. Воспользовавшись воронкой и шлангом, можно поливать как под корень, так и между рядами.

Самый простой способ, не требующий вложений – поливать каждый куст вручную теплой водой из лейки. Холодную воду лучше не использовать, потому что она может вызвать болезни капусты.