Попелиця відлипне за мить, якщо полити рослини деякими розчинами
Попелиця – комаха зеленого кольору, яка вражає дерева кущі та навіть кімнатні рослини. Вона приносить багато шкоди дачникам.
Попелиця висмоктує соки у рослин та виділяє небезпечні речовини. Листя починає скручуватись, жовтіти, згодом – опадати. Що вдіяти у такій ситуації та як боротися з попелицею – розкаже 24 Канал.
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Обробка рослин від попелиці
У такій ситуації знадобиться тютюновий пил, а саме пів кілограма порошку на 10 літрів води. Настоюємо 2-3 дні. Згодом вносимо 3 столові ложки рідкого мила, проціджуємо та можна починати.
Тютюновий пил / Фото "Насіння країни"
Цитрусові шкірки – прекрасний варіант, як побороти попелицю. Достатньо 200 грамів апельсинових чи лимонних шкурок залити 1 літром кип'ятку. Знову ж таки настій має бродити кілька днів.
Шматки лимона / Фото oGorodniki
Простий, але ефективний засіб – чистотіл звичайний. Треба назбирати жменю свіжих рослин та залити водою на 1-2 дні. Потім можна обприскувати рослини від цього шкідника.
Чистотіл звичайний / Фото "Дніпро Культура"
Неприємне як для людей, так і для комах – дігтярне мило, яке має різкий запах. Треба нарізати 100 грамів та залити 10 літрами води. Ним обприскують рослини з розпилювача.
Дігтярне мило / Фото Ukr.media
Цибуля чудово допомагає боротися з різними шкідниками. Слід нарізати її дрібними шматочками, залити 1 літром води, закрити кришкою для настоювання на 5-7 годин. Цей розчин буде помічним й від павутинного кліща.
Деревна зола – хороший метод подолати попелицю. Буде потрібно 5 літрів води на склянку речовини. Нехай бродить 12 годин та починайте обприскувати.
Спробуйте полити рослини, схильні до зараження, розчином із бадилля картоплі. Листя треба дрібно пошматувати, наповнити ним відро на половину й залити кип'ятком. Хай бродить добу, після чого додайте туди 1 столову ложку звичайного мила.
Бадилля картоплі / Фото Ukr.media
Найпростіший метод – це вода. Потрібно увімкнути сильний напір та шлангом поливати зверху по рослинах. Шкідників буде вимивати на землю.