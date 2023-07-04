Попелиця висмоктує соки у рослин та виділяє небезпечні речовини. Листя починає скручуватись, жовтіти, згодом – опадати. Що вдіяти у такій ситуації та як боротися з попелицею – розкаже 24 Канал.
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Обробка рослин від попелиці
У такій ситуації знадобиться тютюновий пил, а саме пів кілограма порошку на 10 літрів води. Настоюємо 2-3 дні. Згодом вносимо 3 столові ложки рідкого мила, проціджуємо та можна починати.
Тютюновий пил / Фото "Насіння країни"
Цитрусові шкірки – прекрасний варіант, як побороти попелицю. Достатньо 200 грамів апельсинових чи лимонних шкурок залити 1 літром кип'ятку. Знову ж таки настій має бродити кілька днів.
Шматки лимона / Фото oGorodniki
Простий, але ефективний засіб – чистотіл звичайний. Треба назбирати жменю свіжих рослин та залити водою на 1-2 дні. Потім можна обприскувати рослини від цього шкідника.
Чистотіл звичайний / Фото "Дніпро Культура"
Неприємне як для людей, так і для комах – дігтярне мило, яке має різкий запах. Треба нарізати 100 грамів та залити 10 літрами води. Ним обприскують рослини з розпилювача.
Дігтярне мило / Фото Ukr.media
Цибуля чудово допомагає боротися з різними шкідниками. Слід нарізати її дрібними шматочками, залити 1 літром води, закрити кришкою для настоювання на 5-7 годин. Цей розчин буде помічним й від павутинного кліща.
Цибуля / Фото "Гарбуз.інфо"
Деревна зола – хороший метод подолати попелицю. Буде потрібно 5 літрів води на склянку речовини. Нехай бродить 12 годин та починайте обприскувати.
Деревна зола / Фото Ukr.media
Спробуйте полити рослини, схильні до зараження, розчином із бадилля картоплі. Листя треба дрібно пошматувати, наповнити ним відро на половину й залити кип'ятком. Хай бродить добу, після чого додайте туди 1 столову ложку звичайного мила.
Бадилля картоплі / Фото Ukr.media
Найпростіший метод – це вода. Потрібно увімкнути сильний напір та шлангом поливати зверху по рослинах. Шкідників буде вимивати на землю.