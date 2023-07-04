Попелиця висмоктує соки у рослин та виділяє небезпечні речовини. Листя починає скручуватись, жовтіти, згодом – опадати. Що вдіяти у такій ситуації та як боротися з попелицею – розкаже 24 Канал.

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Обробка рослин від попелиці

У такій ситуації знадобиться тютюновий пил, а саме пів кілограма порошку на 10 літрів води. Настоюємо 2-3 дні. Згодом вносимо 3 столові ложки рідкого мила, проціджуємо та можна починати.



Тютюновий пил / Фото "Насіння країни"

Цитрусові шкірки – прекрасний варіант, як побороти попелицю. Достатньо 200 грамів апельсинових чи лимонних шкурок залити 1 літром кип'ятку. Знову ж таки настій має бродити кілька днів.



Шматки лимона / Фото oGorodniki

Простий, але ефективний засіб – чистотіл звичайний. Треба назбирати жменю свіжих рослин та залити водою на 1-2 дні. Потім можна обприскувати рослини від цього шкідника.



Чистотіл звичайний / Фото "Дніпро Культура"

Неприємне як для людей, так і для комах – дігтярне мило, яке має різкий запах. Треба нарізати 100 грамів та залити 10 літрами води. Ним обприскують рослини з розпилювача.



Дігтярне мило / Фото Ukr.media

Цибуля чудово допомагає боротися з різними шкідниками. Слід нарізати її дрібними шматочками, залити 1 літром води, закрити кришкою для настоювання на 5-7 годин. Цей розчин буде помічним й від павутинного кліща.



Цибуля / Фото "Гарбуз.інфо"

Деревна зола – хороший метод подолати попелицю. Буде потрібно 5 літрів води на склянку речовини. Нехай бродить 12 годин та починайте обприскувати.



Деревна зола / Фото Ukr.media

Спробуйте полити рослини, схильні до зараження, розчином із бадилля картоплі. Листя треба дрібно пошматувати, наповнити ним відро на половину й залити кип'ятком. Хай бродить добу, після чого додайте туди 1 столову ложку звичайного мила.



Бадилля картоплі / Фото Ukr.media

Найпростіший метод – це вода. Потрібно увімкнути сильний напір та шлангом поливати зверху по рослинах. Шкідників буде вимивати на землю.