З Яблучним Спасом 2026: сердечні привітання, які захочеться надіслати близьким
Яблучний Спас – одне з тих свят, які нагадують, що літо вже поволі добігає кінця. 6 серпня українці вітають одне одного, бажають здоров'я, сімейного затишку й достатку.
Якщо хочете красиво привітати рідних, друзів чи колег, 24 Канал зібрав найкращі побажання на Яблучного Спаса.
Привітання з Яблучним Спасом українською мовою
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На гілках яблука дозріли,
Промінням сонця їх зігріло.
Хай Спас приносить вам добро,
І в серці буде лиш тепло!
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Яблучний Спас - це диво природи,
Це - чисті помисли в наших думках.
Бажаю любові, достатку, свободи,
Щоб щастя текло, як медова ріка.
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Яблучний Спас на поріг ступає -
Нехай добро вас не минає!
Хай Бог благословить ваш дім
І щастя буде рідним всім!
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Яблучко стигле - символ добра,
Нехай не знаєте ви зла.
Хай день Преображення несе
Надію, що вас зцілить і спасе!
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Зі Спасом Яблучним вітаю,
Здоров'я й миру вам бажаю!
Хай в дім заходить щастя й ласка,
А кожен день — мов світла казка.
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З Яблучним Спасом щиро вітаю,
Миру і радості в серці бажаю.
Хай буде медовим і сонячним час,
А Бог береже вашу родину і вас!
Картинки з Яблучним Спасом на українській мові
Привітання з Яблучним Спаса / Фото Колаж 24 Каналу
Листівка з Яблучним Спасом / Фото Колаж 24 Каналу
Картинки з Яблучним Спасом 6 серпня
Привітання з Яблучним Спасом українською / Фото Колаж 24 Каналу
Якщо хочете привітати близьких красиво й без банальних фраз, загляньте в нашу добірку привітань із Яблучним Спасом – там знайдуться слова для кожного.