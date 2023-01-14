Ніякої жовтизни: як легко відбілити пластикове підвіконня домашніми методами
З часом білосніжні підвіконня починають жовтіти – на це впливає і пряме сонячне проміння, і пил, і загальна вологість повітря. Як позбутися набридливої жовтизни та повернути білий колір підвіконню – читайте у матеріалі.
Відбілити пластикове покриття на вікнах та підвіконні можна кількома продуктами, які є в кожному домі. 24 Канал підібрав прості способи для очищення підвіконь від жовтого нальоту.
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Пральний порошок
Щоб очистити підвіконня від жовтуватості, можна використати суміш звичайного прального порошку та кальцинованої соди. Ідеально для цього підійде вибілювальний пральний порошок.
Щоб очистити підвіконня:
- Змішайте 1 столову ложку прального порошку та 1 столову ложку соди.
- Розведіть суміш у половині літра теплої води.
- Нанесіть розчин на всю поверхню підвіконня та залиште на кілька годин, щоб відбулася реакція вибілення;
- Після цього протріть підвіконня та промийте його теплою водою.
Чим очистити підвіконня / Фото Unsplash
Сода
Окрім прального порошку, сода чудово взаємодіє і з іншими компонентами для очищення.
Щоб помити підвіконня таким методом, треба:
- Змочити підвіконня водою та протерти його ганчіркою.
- Вологе підвіконня рівномірно посипати содою.
- Після цього треба покласти зверху серветки чи тканину, змочену в харчовому оцті та засобі для миття посуду.
- Залишити серветки та соду на 10 – 15 хвилин, а потім починати протирати підвіконня.
- Після цього поверхню треба промити водою.
Чим очистити підвіконня / Фото Unsplash
Крейда
Біла крейда непогано вибілює поверхні, тож її можна використати для очищення підвіконь.
- Подрібніть крейду до стану порошку, а потім змішайте з водою, щоб утворилася своєрідна кашка.
- Якщо у вас є зубний порошок, до суміші можна додати і його.
- Нанесіть кашку на всю площу підвіконня та залишіть, щоб вона висохла.
- Після цього протріть поверхню м'якою губкою.
Чим очистити підвіконня / Фото Unsplash