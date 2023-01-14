Ніякої жовтизни: як легко відбілити пластикове підвіконня домашніми методами

14 січня 2023, 10:17
Читать новость на русском

З часом білосніжні підвіконня починають жовтіти – на це впливає і пряме сонячне проміння, і пил, і загальна вологість повітря. Як позбутися набридливої жовтизни та повернути білий колір підвіконню – читайте у матеріалі.

Відбілити пластикове покриття на вікнах та підвіконні можна кількома продуктами, які є в кожному домі. 24 Канал підібрав прості способи для очищення підвіконь від жовтого нальоту. 

Читайте також Як відіпрати плями з білого одягу: 5 лайфхаків

Пральний порошок

Щоб очистити підвіконня від жовтуватості, можна використати суміш звичайного прального порошку та кальцинованої соди. Ідеально для цього підійде вибілювальний пральний порошок.

Щоб очистити підвіконня: 

  • Змішайте 1 столову ложку прального порошку та 1 столову ложку соди. 
  • Розведіть суміш у половині літра теплої води. 
  • Нанесіть розчин на всю поверхню підвіконня та залиште на кілька годин, щоб відбулася реакція вибілення;
  • Після цього протріть підвіконня та промийте його теплою водою. 

Чим очистити підвіконня / Фото Unsplash

Сода

Окрім прального порошку, сода чудово взаємодіє і з іншими компонентами для очищення. 

Щоб помити підвіконня таким методом, треба: 

  • Змочити підвіконня водою та протерти його ганчіркою. 
  • Вологе підвіконня рівномірно посипати содою. 
  • Після цього треба покласти зверху серветки чи тканину, змочену в харчовому оцті та засобі для миття посуду.
  • Залишити серветки та соду на 10 – 15 хвилин, а потім починати протирати підвіконня. 
  • Після цього поверхню треба промити водою. 

Чим очистити підвіконня / Фото Unsplash

Крейда 

Біла крейда непогано вибілює поверхні, тож її можна використати для очищення підвіконь. 

  • Подрібніть крейду до стану порошку, а потім змішайте з водою, щоб утворилася своєрідна кашка. 
  • Якщо у вас є зубний порошок, до суміші можна додати і його. 
  • Нанесіть кашку на всю площу підвіконня та залишіть, щоб вона висохла. 
  • Після цього протріть поверхню м'якою губкою.

Чим очистити підвіконня / Фото Unsplash

Автор: Ярослава Прадід