Ніякої жовтизни: як легко відбілити пластикове підвіконня домашніми методами

З часом білосніжні підвіконня починають жовтіти – на це впливає і пряме сонячне проміння, і пил, і загальна вологість повітря. Як позбутися набридливої жовтизни та повернути білий колір підвіконню – читайте у матеріалі.

Відбілити пластикове покриття на вікнах та підвіконні можна кількома продуктами, які є в кожному домі. 24 Канал підібрав прості способи для очищення підвіконь від жовтого нальоту.

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Пральний порошок

Щоб очистити підвіконня від жовтуватості, можна використати суміш звичайного прального порошку та кальцинованої соди. Ідеально для цього підійде вибілювальний пральний порошок.

Щоб очистити підвіконня:

Змішайте 1 столову ложку прального порошку та 1 столову ложку соди.

Розведіть суміш у половині літра теплої води.

Нанесіть розчин на всю поверхню підвіконня та залиште на кілька годин, щоб відбулася реакція вибілення;

Після цього протріть підвіконня та промийте його теплою водою.

Чим очистити підвіконня / Фото Unsplash

Сода

Окрім прального порошку, сода чудово взаємодіє і з іншими компонентами для очищення.

Щоб помити підвіконня таким методом, треба:

Змочити підвіконня водою та протерти його ганчіркою.

Вологе підвіконня рівномірно посипати содою.

Після цього треба покласти зверху серветки чи тканину, змочену в харчовому оцті та засобі для миття посуду.

Залишити серветки та соду на 10 – 15 хвилин, а потім починати протирати підвіконня.

Після цього поверхню треба промити водою.

Чим очистити підвіконня / Фото Unsplash

Крейда

Біла крейда непогано вибілює поверхні, тож її можна використати для очищення підвіконь.

Подрібніть крейду до стану порошку, а потім змішайте з водою, щоб утворилася своєрідна кашка.

Якщо у вас є зубний порошок, до суміші можна додати і його.

Нанесіть кашку на всю площу підвіконня та залишіть, щоб вона висохла.

Після цього протріть поверхню м'якою губкою.

Чим очистити підвіконня / Фото Unsplash